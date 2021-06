Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : prudence malgré des PMI composites solides Cercle Finance • 03/06/2021 à 11:54









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes cèdent du terrain ce jeudi (-0,7% à Londres, -0,2% à Francfort et à Paris), malgré une nouvelle accélération de la croissance du secteur privé dans la région, au vu des enquêtes PMI d'IHS Markit publiées ce matin. L'indice PMI 'composite' final compilé par le bureau d'études s'est en effet nettement redressé le mois dernier, passant de 53,8 en avril à 57,1, dépassant le consensus et signalant le taux d'expansion le plus élevé depuis février 2018. Pour Chris Williamson, l'économiste en chef d'IHS Markit, cette 'embellie au niveau de l'activité devrait perdurer tout au long de l'été, à la faveur de l'allègement des restrictions sanitaires et des progrès des campagnes de vaccination'. De même, au Royaume Uni, l'indice PMI composite de l'activité globale ressort à 62,9 pour le mois dernier, en progression sensible par rapport à 60,7 en avril, et à son plus haut depuis le début de la série statistique en janvier 1998. Malgré ces bonnes nouvelles, la prudence semble l'emporter avant de nombreuses statistiques attendues cet après-midi aux Etats-Unis, avec en particulier le rapport ADP sur l'emploi dans le secteur privé, puis les indices PMI et ISM des services. Dans l'actualité des valeurs, Nokia prend 3% sur l'OMX, aidé par Liberum qui relève sa recommandation de 'conserver' à 'achat' sur le titre de l'équipementier télécoms finlandais et augmente son objectif de cours de 3,3 à 5,5 euros. A la Bourse de Paris, Saint-Gobain grimpe de près de 4% après des prévisions confiantes en termes de rentabilité pour le premier semestre 2021, alors que Rémy Cointreau recule de plus de 5% à la suite de ses résultats annuels.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.