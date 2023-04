Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Marché: prudence en Europe après les chiffres de l'inflation information fournie par Cercle Finance • 19/04/2023 à 11:44

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes manifestent une certaine prudence ce mercredi (-0,1% à Paris et à Francfort), en particulier Londres (-0,3%) sur fond de chiffres de l'inflation au Royaume-Uni plutôt décevants parus en début de matinée.



Les prix à la consommation britanniques ont en effet augmenté de 10,1% en rythme annuel le mois dernier, une progression un peu moins marquée que celle de février (+10,4%), mais les analystes espéraient un retour sous la barre symbolique des 10%.



'L'inflation sous-jacente a évolué latéralement à 6,2% sur un an, un niveau dépassant toutefois les attentes', souligne Barclays, qui pointe l'énergie comme principal moteur du ralentissement de l'inflation, partiellement compensé par l'alimentation.



'Le marché avait de plus en plus spéculé sur une suspension par la Banque d'Angleterre de sa campagne de hausses des taux d'intérêt lors de sa prochaine réunion, mais cette baisse moindre que prévu pourrait mettre un terme à ces prévisions', juge-t-on chez ADSS.



Toujours à propos d'inflation, Eurostat a confirmé son estimation rapide d'un taux annuel de la zone euro à 6,9% en mars, contre 8,5% en février, tandis que celui de l'Union européenne est passé de 9,9% à 8,3% d'un mois sur l'autre.



Dans l'actualité des valeurs, ASML recule de plus de 2% à Amsterdam, après l'annonce par le fournisseur d'équipements pour l'industrie des semiconducteurs de commandes en chute au premier trimestre 2023, éclipsant un BPA et des revenus au-dessus des attentes.



Toujours à Amsterdam, Heineken prend par contre 3%, le deuxième brasseur mondial ayant dévoilé un chiffre d'affaires de premier trimestre très légèrement meilleur que prévu, soutenu notamment par sa croissance en Europe.