Marché: prudence de mise avant l'inflation américaine information fournie par Cercle Finance • 10/08/2022 à 08:36

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait poursuivre son mouvement de repli mercredi matin, alors que l'attention des investisseurs va se focaliser sur les Etats-Unis où sont attendus plusieurs indicateurs économiques, dont les très importants chiffres de l'inflation.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin de mois - recule de 19,5 points à 6470 points, signalant un début de séance mêlant attentisme et appréhension.



Les intervenants de marché devraient en effet adopter une position prudente avant la publication des dernières données sur l'inflation américaine, une thématique qu'ils savent déterminante pour le calendrier du resserrement monétaire de la Fed.



Le Département du Travail publiera à 14h30 les chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis, qui devraient faire apparaître une légère décélération des prix.



Le consensus table sur une hausse de l'indice 'CPI' de 8,7% sur un an an, contre +9,1% en juin, du fait du net repli des coûts de l'essence au cours des dernières semaines.



Les investisseurs seront donc à l'affût de tout signe de ralentissement plus marqué qu'anticipé des prix, qui pourrait les conduire à revoir leur scénario d'évolution des taux de la Réserve fédérale pour les prochains mois.



Selon le baromètre FedWatch de CME Group, le marché estime désormais à 69,5% la probabilité d'un relèvement de taux de 75 points de base à la fin du mois de septembre, et à 30,5% celle d'une hausse baisse d'un demi-point.



En cette période de trêve estivale, la réaction des marchés aux chiffres de l'inflation devrait s'avérer cruciale pour les performances des marchés boursiers.



'Il n'y a rien d'étonnant à ce que les marchés se montrent nerveux quand on sait que ces chiffres ont été à l'origine de quelques unes des séances les plus houleuses de l'année écoulée', rappellent les analystes de Deutsche Bank.



'A vrai dire, ce sont ces mêmes chiffres qui avaient poussé l'indice S&P 500 vers ses plus bas annuels il y a deux mois et contribué à ce que la Fed accélère ses hausses de taux en optant pour un relèvement de 75 points de base', rappelle la banque allemande.



Les chiffres des stocks des grossistes et des réserves de pétrole aux Etats-Unis seront également publiés dans l'après-midi.



Ce matin, les investisseurs ont été attentifs aux chiffres définitifs de l'inflation en Allemagne.



Selon les chiffres de Destatis, l'indice des prix à la consommation a légèrement ralenti à +7,5% sur un an au mois de juillet, contre +7,6% en juin, une décélération qui apparaît insuffisante pour freiner le cycle de relèvement de taux amorcé par la BCE.