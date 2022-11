Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Marché: prudence avec les élections de mi-mandat information fournie par Cercle Finance • 08/11/2022 à 11:30

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé (-0,1% à Londres et à Paris, +0,3% à Francfort) en cette journée de mardi dominée par les élections de mi-mandat (renouvellement de la Chambre des Représentants et d'un tiers du Sénat) aux Etats-Unis.



Les sondages récents suggèrent que les Démocrates pourraient perdre leur majorité à la Chambre, ce qui risquerait notamment de faire renaître les sempiternelles querelles concernant le relèvement du plafond de la dette.



'Les investisseurs ont tendance à préférer un équilibre des pouvoirs au sein du gouvernement, de sorte qu'un Congrès divisé pourrait être légèrement plus positif', estime toutefois Kristina Hooper, stratégiste chez Invesco.



Pointant aussi qu'un Congrès divisé est une 'situation traditionnellement favorable pour les actions', Kiplink souligne aussi que 'historiquement, la troisième année du cycle présidentiel a eu tendance à être la plus positive pour la performance des marchés boursiers'.



'Sinon, les nouveaux cas de Covid ne cessent de progresser en Chine alors que les marchés avaient bénéficié en fin de semaine dernière de rumeurs d'un prochain allégement de la politique zéro Covid de Pékin', note par ailleurs la société de gestion.



En attendant, dans l'actualité européenne, le volume des ventes du commerce de détail a augmenté de 0,4% dans la zone euro et dans l'UE en septembre par rapport au mois précédent, après une stagnation dans les deux zones en août.



Sur le front des valeurs, les publications trimestrielles du jour se concentrent en Allemagne, où les opérateurs sanctionnent celle du groupe de santé et agrochimiste Bayer (-4%), mais saluent celle du réassureur Munich Re (+2%) à Francfort.