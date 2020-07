Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : prudence avec le sommet européen Cercle Finance • 17/07/2020 à 11:30









(CercleFinance.com) - Un biais négatif prévaut sur les places européennes (+0,1% à Francfort, mais -0,3% à Londres et -0,6% à Paris), alors que débute ce vendredi un sommet européen extraordinaire consacré au plan de relance et au nouveau budget pour la période 2021-2027. 'Il durera deux-trois jours et s'annonce d'ores et déjà tendu entre les 27', prévient Kiplink Finance, notant que le Premier ministre néerlandais Mark Rutte s'est dit 'assez pessimiste' sur les chances qu'un accord soit trouvé ce week-end. Avant une estimation rapide de l'indice de confiance UMich, les opérateurs prendront connaissance, cet après-midi aux Etats-Unis, des chiffres de la construction résidentielle (mises en chantier et permis de construire) au titre du mois de juin. 'L'activité dans le secteur semble très dynamique sur les dernières semaines', estime Aurel BGC, pointant que 'les professionnels sont optimistes et la distribution de nouveaux crédits immobiliers s'est nettement accélérée'. Dans la zone euro, le taux d'inflation annuel s'est établi à 0,3% au mois de juin -période de levée progressive des mesures de confinement-, contre 0,1% en mai, d'après Eurostat qui confirme donc son estimation rapide. Du côté des valeurs, Ericsson grimpe de 10% sur l'OMX, entouré pour la publication par l'équipementier télécoms d'un résultat net en croissance de 40% au titre du deuxième trimestre, avec une confirmation de ses objectifs 2020 et 2022. Electrolux recule par contre de 6%, dans le sillage de l'annonce par le fabricant d'appareils électroménagers d'une perte nette au titre du trimestre écoulé, la pandémie ayant impacté 'significativement' la demande sur ses principaux marchés. Daimler grimpe de 4% à Francfort, au lendemain de la présentation par le constructeur automobile de ses chiffres préliminaires au titre de son deuxième trimestre, avec un EBIT de -1,7 milliard d'euros contre un consensus à -2,1 milliards.

