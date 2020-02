Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : prudence avant le rapport du BLS Cercle Finance • 07/02/2020 à 11:07









(CercleFinance.com) - La prudence l'emporte sur les places européennes (-0,6% à Londres, -0,4% à Francfort, -0,1% à Paris), dans l'attente de la parution, en début d'après-midi, du rapport officiel du BLS sur l'emploi américain pour le mois de janvier. 'Des créations d'emplois supérieures à 150 000 (rythme mensuel moyen de croissance de la population active), maintenant un taux de chômage à 3,5%, et une progression 'raisonnable' du salaire horaire moyen, est idéal pour les marchés actions', juge Aurel BGC. Selon le bureau d'études, 'le pire des scénarios serait soit des destructions massives d'emplois, notamment dans l'industrie manufacturière, soit une forte accélération des salaires', notant la sensibilité du discours de la Fed à ces statistiques. De ce côté de l'Atlantique, le déficit commercial de la France s'est réduit à 4,1 milliards d'euros en décembre, à comparer à 5,4 milliards le mois précédent, tandis que l'Allemagne a généré un excédent commercial de 19,2 milliards, contre 18,5 milliards en novembre. Toujours en Allemagne, la production industrielle a chuté de 3,5% en décembre, alors que les économistes en attendaient en moyenne une quasi-stabilité (-0,2%) après une augmentation de 1,2% le mois précédent. Sur le front des valeurs, Credit Suisse recule de 3,5% à Zurich, sanctionné pour la démission de Tidjane Thiam de son poste de directeur général. Il sera remplacé par Thomas Gottstein, l'actuel patron de la branche suisse du groupe, à compter du 14 décembre. Umicore lâche 4,7% à Bruxelles, après l'annonce par le groupe de technologie des matériaux et de recyclage d'un résultat net récurrent (part du groupe) en baisse de 5% à 312 millions d'euros au titre de 2019. Burberry cède 2,4% à Londres, la maison ayant indiqué que le coronavirus a un 'effet négatif substantiel' sur la demande pour les produits de luxe, précisant que 24 de ses 64 magasins en Chine continentale sont actuellement fermés.

