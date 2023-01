Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: prudence avant la saison des résultats information fournie par Cercle Finance • 09/01/2023 à 11:45









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes entament la semaine dans une certaine prudence (-0,1% à Londres, +0,1% à Paris, +0,3% à Francfort) dans l'expectative du coup d'envoi de la saison des résultats de quatrième trimestre aux Etats-Unis.



Comme traditionnellement, le bal des publications trimestrielles sera ouvert, vendredi prochain, par plusieurs grands établissements bancaires américains, tels que JPMorgan Chase, Bank of America ou Citigroup.



La fin de la semaine verra aussi la publication de données macroéconomiques pouvant retenir l'attention, à commencer par les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis pour décembre, surveillée de près dans l'optique de la politique monétaire de la Fed.



En attendant, on peut noter que la production industrielle en Allemagne a rebondi de 0,2% au mois de novembre, notamment grâce à la bonne tenue du secteur de l'énergie, selon les données CVS-CJO de Destatis dévoilées ce matin.



'Alors que la récente chute des prix de l'essence devrait aider les entreprises énergivores ces prochains mois, le ralentissement de la production résultant des hausses de taux passées et du ralentissement de la demande devrait s'intensifier', prévient Capital Economics.



Sur le front des valeurs, AstraZeneca cède 1% à Londres après un accord en vue de l'acquisition de CinCor, société américaine spécialisée dans le traitement de l'hypertension et de l'insuffisance rénale chronique, pour jusqu'à 1,8 milliard de dollars.



Vodafone recule aussi de 1%, alors que l'opérateur de téléphonie britannique a trouvé un accord définitif en vue la vente de sa division hongroise dans le cadre d'une transaction en numéraire de 1,7 milliard de dollars.





