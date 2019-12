Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : prudence avant la Fed et la BCE Cercle Finance • 09/12/2019 à 08:50









Les sièges de la BCE et de la Fed. (Crédits photo : BCE / FED) (CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait évoluer sans grand changement lundi dans la matinée, les investisseurs faisant preuve d'une certaine prudence avant d'importants rendez-vous de politique monétaire. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison décembre - recule de huit points à 5862,5 points, annonçant un léger repli avant l'ouverture. En reprenant 1,2% vendredi dernier, le marché parisien est revenu à moins d'une centaine de points de son zénith du 27 novembre dernier, et a limité au passage sa perte hebdomadaire à quelque 0,5%. Depuis le début de l'année, le CAC 40 affiche encore un gain de plus de 24%. Les gains accumulés depuis le 1er janvier apparaissent davantage le fait de la perspective toujours reportée d'un accord de phase 1 entre les Etats-Unis et la Chine que des résultats d'entreprise ou des indicateurs macroéconomiques. Les interrogations sur la possibilité d'un accord avec la Chine semblent d'ailleurs s'apaiser alors que Pékin a décidé de suspendre son projet de surtaxation de produits agricoles américains, en particulier le soja. Les investisseurs ne trouvent malgré tout aucune raison de porter les places boursières à de nouveaux plus hauts, en Europe comme à Wall Street. En dépit du pic de nervosité de la semaine passée, ils ne semblent pas disposés, non plus, à prendre leurs bénéfices tant ils semblent persuadés que Wall Street va finir l'année au plus haut. Ce ne sont pas les réunions de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Réserve fédérale (Fed), cette semaine, qui devraient dissuader la marche en avant des indices. Les investisseurs surveilleront par ailleurs les élections législatives britanniques, qui devraient offrir une majorité confortable à Boris Johnson et ouvrir la voie à un Brexit dès la fin du mois de janvier. En Europe, l'agenda des indicateurs inclut entre autres l'indice du sentiment des investisseurs allemands ZEW et les derniers chiffres de la production industrielle en zone euro.

