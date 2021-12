Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : prudence avant l'emploi américain information fournie par Cercle Finance • 03/12/2021 à 11:42









(CercleFinance.com) - Les gains initiaux sur les places européennes se sont estompés assez rapidement, Londres se montrant désormais stable tandis que Francfort et Paris cèdent 0,1%, la prudence semblant prendre le dessus à l'approche du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis. 'A l'image de Wall Street, les places européennes ont réagi favorablement aux informations, à confirmer, selon lesquelles Omicron ne provoquerait que de légers symptômes. Mais après une heure de cotation, le CAC réduit ses gains drastiquement', notait Kiplink ce matin. 'De plus, les prises de risque s'avéreront sans doute limitées dans l'attente du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis pour novembre', prévenait-il, ajoutant qu'un bon chiffre pourrait peser sur la tendance puisqu'il validerait le ton plus 'faucon' adopté par Jerome Powell. En attendant ce rendez-vous, on notera que l'indice PMI composite IHS Markit de l'activité globale, s'étant redressé de 54,2 en octobre à 55,4 en novembre, signale une accélération de l'expansion économique de la zone euro à un rythme marqué. 'Les données de novembre ayant été recueillies avant l'annonce de la découverte du variant Omicron, les perspectives d'activité à court terme se seront inévitablement affaiblies davantage', pointe toutefois Chris Williamson, chief business economist à IHS Markit. Au Royaume-Uni, l'indice PMI d'IHS Markit/CIPS des services s'est tassé à 58,5 au mois de novembre, contre 58,6 dans sa version préliminaire et 59,1 en octobre, sur fond de progression record des prix et des coûts de production. Dans l'actualité des valeurs, Swiss Life gagne près de 2% à Zurich avec des propos favorables d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'achat' avec un objectif de cours relevé de 475 à 585 francs suisses sur le titre de la compagnie d'assurance-vie helvétique.

