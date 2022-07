Marché: prudence attendue à l'approche des résultats information fournie par Cercle Finance • 11/07/2022 à 08:35

(CercleFinance.com) - Après une progression de plus de 0,4% vendredi, le CAC40 pourrait commencer la semaine sur un repli de l'ordre de 1,8% vers 5920 points au vu des futures, le prochain démarrage de la saison des trimestriels pouvant inciter les opérateurs à une certaine prudence.



Aucune donnée macroéconomique n'est attendue ce lundi en Europe, mais les prochains jours verront paraitre par exemple l'indice ZEW en Allemagne, l'inflation en France, ou encore la production industrielle et la balance commerciale en zone euro.



Aux Etats-Unis, les investisseurs seront attentifs notamment aux prix à la consommation (mercredi) et à la production (jeudi), puis à l'indice d'activité Empire State, aux ventes de détail et à la production industrielle (vendredi).



Surtout, la semaine verra le coup d'envoi à la saison des résultats américains au titre du deuxième trimestre, avec en particulier ceux de grands établissements financiers tels que JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Wells Fargo et Citigroup.



Dans l'actualité des valeurs, Sanofi fait part de données de phase III positives concernant son efanesoctocog alpha et son fitusiran contre l'hémophilie, à l'occasion du Congrès 2022 de la Société internationale de thrombose et d'hémostase.



STMicroelectronics annonce avoir signé un protocole d'accord avec GlobalFoundries pour créer une nouvelle unité de fabrication de semiconducteurs en 300 mm, un investissement envisagé de plusieurs milliards d'euros avec un soutien de l'État français.



Neoen indique avoir lancé la construction de son premier actif en Suède, le parc éolien de Storbrännkullen, qui sera équipé de dix turbines Nordex N163 d'une puissance unitaire comprise entre 5,5 et 5,9 MW, soit une capacité totale de 57,4 MW.