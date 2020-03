Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : propulsé par la perspective du plan américain Cercle Finance • 25/03/2020 à 11:12









(CercleFinance.com) - Les Bouses européennes signent des gains vigoureux (+3,2% à Londres, +3,5% à Paris, +2,7% à Francfort), dans le sillage de Wall Street la veille (+11,4% sur le Dow Jones) propulsé par la perspective d'un plan de soutien massif à l'économie américaine. 'Il s'agirait de mesures à 2000 milliards de dollars, qui représente presque 10% du PIB et environ 8,7% de la dette des Etats-Unis', précise IG France, rappelant que durant la crise de 2008 les mesures de soutien de Bush et Obama se sont élevées à environ 1000 milliards. 'A cette aide s'ajoute l'achat illimité d'obligations et de dettes d'entreprises annoncés par la Fed un peu plus tôt', poursuit-il, prévenant que 'ces mesures devraient à long terme faire revivre une notion oubliée depuis longtemps : l'inflation, voire l'hyper inflation'. Cet après-midi aux Etats-Unis, les opérateurs prendront connaissance des commandes de biens durables pour février, qui 'seront perturbées par les ruptures d'approvisionnement de produits chinois', selon Aurel BGC. En attendant, on notera que les prix à la consommation au Royaume Uni ont augmenté à un rythme annuel de 1,7% en février, un taux en baisse de 0,1 point par rapport à celui affiché le mois précédent. Sur le front des valeurs européennes, les opérateurs réservent un accueil très favorable aux résultats annuels du géant énergétique E.ON (+11% à Francfort) et de l'opérateur télécoms Altice Europe (+16% à Amsterdam).

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.