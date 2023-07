Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: prolongation des gains de la veille information fournie par Cercle Finance • 13/07/2023 à 10:47









(CercleFinance.com) - Après s'être adjugé près de 1,6% mercredi grâce à une confirmation de la dynamique de désinflation en cours aux Etats-Unis, le CAC40 poursuit sur sa lancée ce matin, prenant encore 0,4% à 7363 points.



Pour rappel, la hausse annualisée des prix à la consommation outre-Atlantique a ralenti en juin, à 3% en données brutes et à 4,8% hors énergie et produits alimentaires, des taux inférieurs à ceux qu'anticipait le marché en moyenne.



'Si la Réserve fédérale va probablement augmenter ses taux encore à la fin de ce mois, ces données soutiennent notre vision qu'il devrait s'agir de la dernière hausse', réagissait-on chez Commerzbank après cette publication.



La dynamique de désinflation semble aussi prévaloir en France, où l'Insee a confirmé ce matin un ralentissement de la hausse annuelle des prix à la consommation à +4,5% pour le mois écoulé, après +5,1% en mai.



Toujours au chapitre des statistiques, doivent encore paraitre ce jeudi la production industrielle pour mai dans la zone euro, en fin de matinée, puis les prix à la production pour juin aux Etats-Unis, en début d'après-midi.



Du côté des valeurs, Carmila s'adjuge 4% après un accord en vue d'acquérir 93% du capital de la foncière Galimmo, une acquisition potentielle qui sera réalisée simultanément à celle de Cora France par Carrefour (+1%), annoncée parallèlement.



Kaufman & Broad grimpe de près de 4% après la publication d'un résultat net part du groupe en hausse de 69% à 38,5 millions d'euros pour son premier semestre comptable, pour un chiffre d'affaires en croissance de 47% à 849 millions.



En revanche, Casino lâche près de 4% à la suite d'un point du distributeur alimentaire sur ses performances en France au premier semestre, dévoilé dans le cadre de la procédure de conciliation avec ses créanciers.





