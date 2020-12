Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : proche de l'équilibre après un bon début décembre Cercle Finance • 02/12/2020 à 11:47









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes gravitent autour de leurs équilibres (+0,1% à Londres, mais -0,3% à Francfort et -0,2% à Paris), semblant marquer le pas après un bon démarrage des marchés financiers pour le mois de décembre la veille. 'L'activisme de Moderna et Pfizer/BioNTech pour obtenir les autorisations de mise sur le marché de leurs vaccins respectifs et les bons PMI manufacturiers, surtout en Chine, ont rassuré les investisseurs', rappelle Kiplink Finance. Il note toutefois que les marchés asiatiques 'se montraient dubitatifs ce matin, d'autant que l'action du fabricant chinois de smartphones Xiaomi a été suspendue à Hong Kong après une chute de plus de 6% à la suite d'informations évoquant une émission d'actions record'. 'Les investisseurs pourraient digérer les nouveaux records établis par Wall Street hier avant les chiffres de l'emploi privé de novembre aux Etats-Unis', poursuit Kiplink, faisant référence au rapport du cabinet ADP attendu en début d'après-midi. Dans la zone euro, pour le mois d'octobre, le taux de chômage a diminué de 0,1 point par rapport au mois précédent, à 8,4%, tandis que les prix à la production industrielle ont augmenté de 0,4% en rythme séquentiel. Sur le front des valeurs, Roche gagne moins de 1% à Zurich après avoir obtenu de la FDA l'autorisation d'utilisation en urgence pour son test d'anticorps Elecsys Anti-SARS-CoV-2 S, ainsi que l'approbation de son Gavreto dans des formes de cancers de la thyroïde. Rolls-Royce reste à peu près stable à Londres, après l'annonce de l'acquisition de Servowatch Systems, un fournisseur de solutions intégrées d'automatisation destinées aux navires commerciaux et aux grands yachts.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.