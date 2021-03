Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : préoccupé par la pandémie et les taux Cercle Finance • 31/03/2021 à 11:25









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes s'inscrivent en retraits modérés ce mercredi (-0,3% à Londres, -0,1% à Paris et à Francfort), dans le sillage de New York la veille (-0,3% sur le Dow Jones) et des principales places asiatiques cette nuit. 'Les investisseurs pourraient souffler après la belle progression d'hier. Pourtant, la pandémie continue de susciter la crainte en Europe, notamment dans les pays les plus en retards dans la vaccination comme la France', explique Kiplink. Ce dernier met aussi en avant, comme facteur d'inquiétude, la hausse des taux, mouvement qu'il explique par la perspective du méga-plan américain de reconstruction des infrastructures dont Joe Biden présentera les grands axes aujourd'hui. 'En Europe, cette remontée des taux, importée des Etats-Unis, pourrait contraindre la BCE à intervenir alors que la reprise reste timide et incertaine sur le Vieux Continent', prévient la société de gestion. Pour l'heure, on notera que le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 1,3% en mars 2021, en progression donc par rapport à 0,9% en février, selon une estimation rapide publiée ce matin par Eurostat. Dans l'actualité des valeurs, H&M perd 2% sur l'OMX, même si la chaine de prêt-à-porter suédoise a fait état d'une perte moins marquée que prévu au titre de son premier trimestre comptable, l'arrivée de la troisième vague de l'épidémie suscitant l'inquiétude. AstraZeneca cède moins de 1% à Londres, au lendemain de la décision de la commission permanente allemande de vaccination de ne recommander le vaccin anti-Covid du laboratoire pharmaceutique qu'aux personnes âgées de 60 ans.

