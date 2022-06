Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: Powell redonne un élan haussier à Wall Street information fournie par Cercle Finance • 16/06/2022 à 08:30









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse jeudi matin, soutenue par des propos de Jerome Powell qui ont apaisé les craintes de voir la Réserve fédérale relever ses taux de manière trop agressive.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin juin - avance de 23 points à 6053 points, annonçant un début de séance en territoire positif.



Après cinq séances consécutives de baisse, Wall Street a retrouvé le chemin de la hausse mercredi soir, les indices ayant même accentué leurs gains suite au communiqué de politique monétaire de la Fed.



Sans surprise, ou presque, la banque centrale américaine a décidé hier soir d'augmenter ses taux directeurs de 75 points de base, une première depuis 1994.



Un tel scénario ralliait de plus en plus de suffrages depuis la publication, la semaine passée, de chiffres de l'inflation ressortis bien au-dessus des attentes.



La décision de la Fed a été acquise par 10 voix sur 11, ce qui dessine un quasi-consensus au sein du comité stratégique de la banque centrale, mais son président Jerome Powell a laissé entendre lors de sa conférence de presse que l'intensité des hausses de taux pourrait ralentir à mesure que s'améliorent les indicateurs sur l'inflation.



'Le moral du marché a été soutenu par les déclarations de Jerome Powell selon lesquelles les hausses de taux de grande ampleur devraient rester rares, même s'il a laissé la porte ouverte à une hausse des taux de 50 ou 75 points le mois prochain, en fonction des données économiques', observent les stratèges de Wells Fargo.



La perspective d'une éventuelle modération du rythme des hausses de taux de la Fed a logiquement pesé sur les rendements des obligations d'Etats américaines.



Le rendement des emprunts à deux ans, censé refléter les anticipations de hausses des taux des opérateurs de marché, a chuté de 20 points de base, à 3,22%.



Celui à 10 ans s'est, lui, replié de 17 points de base à 3,33%.



Le marché obligataire en Europe suit la même tendance, le rendement du Bund allemand s'établissant à 1,63% tandis que le rendement de l'OAT française atteint 2,22%.



Pour mémoire, la BCE a dévoilé hier un nouvel instrument de soutien aux pays les plus endettés de la zone euro afin de combattre la résurgence des risques de fragmentation entre les rendements obligataires des pays du nord et du sud.



Les propos de Jerome Powell provoquent également un mouvement de repli du dollar, qui abandonne 0,1% face à l'euro.





