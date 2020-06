Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : poursuite de l'effet BCE Cercle Finance • 05/06/2020 à 11:33









(CercleFinance.com) - L'heure est à l'euphorie au sein des Bourses européennes (+1,2% à Londres, +2% à Francfort, +2,2% à Paris), les opérateurs continuant de saluer les annonces de la veille de la BCE à l'issue de la réunion de son conseil des gouverneurs. La BCE a en effet décidé de porter le montant du PEPP de 750 à 1350 milliards d'euros, d'étendre sa durée au moins jusqu'à fin juin 2021, et indiqué qu'elle réinvestira les remboursements de principal arrivant à maturité au moins jusqu'à la fin de 2022. 'Ceci devrait aider à soutenir le sentiment positif pour la zone euro pour encore un moment', juge Capital Economics après ces annonces qui font 'plus que dépasser les attentes élevées que les responsables avaient encouragées avant la réunion'. En début d'après-midi, les regards se braqueront vers le rapport sur l'emploi américain pour mai, d'où devraient ressortir environ huit millions de destructions de postes non agricoles et une nouvelle poussée du taux de chômage à plus de 19%, selon les consensus. De ce côté de l'Atlantique, après une chute de 15% en mars, les commandes à l'industrie allemande ont plongé de 25,8% en avril par rapport au mois précédent, soit leur plus forte contraction depuis le début de la série statistique en janvier 1991. 'Les enquêtes parues jusqu'à présent laissent peu d'espoir pour une amélioration significative de la situation des commandes en mai', prévient Commerzbank après cette publication pour avril qu'il qualifie néanmoins de 'largement anticipée'. Dans l'actualité des valeurs, Lufthansa grimpe de plus de 6% à Francfort, alors que Deutsche Börse annonce sa sortie de la liste des valeurs du DAX, à partir du 22 juin, et son remplacement à cette date par Deutsche Wohnen. Eni s'adjuge plus de 4% à Milan, la compagnie pétro-gazière ayant dévoilé ce matin son projet de réorganisation avec deux nouveaux groupes d'activités, projet reflétant ses ambitions dans la transition énergétique.

