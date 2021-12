Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : poursuite d'un parcours en dents de scie information fournie par Cercle Finance • 01/12/2021 à 11:35









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes continuent leurs parcours en dents de scie, en fonction des dernières nouvelles sur le front de la pandémie, et reprennent ce mercredi du terrain (+1,4% à Londres et à Paris, +1,6% à Francfort), aidées en outre par les PMI manufacturiers. 'S'il n'est pas encore établi que le médicament agisse sur le variant Omicron, l'arrivée de nouveaux traitements constitue une bonne nouvelle à l'approche de la saison hivernale', estime Jim Reid, analyste chez Deutsche Bank. Malgré d'importantes perturbations sur les chaînes d'approvisionnement, l'indice PMI final d'IHS Markit pour le secteur manufacturier de la zone euro s'est redressé de 58,3 en octobre à 58,4 en novembre, signalant le premier regain de croissance du secteur depuis juin. De même, l'activité manufacturière en Grande-Bretagne a poursuivi sa croissance en dépit d'une intensification des pressions sur les prix, à en croire l'indice PMI d'IHS Markit/CIPS qui a grimpé à 58,1 le mois dernier, contre 57,8 en octobre. Dans l'actualité des valeurs, UBS Group gagne 2% à Zurich, suite à la nomination de Sarah Youngwood, une cadre dirigeante issue de la banque d'affaires américaine JPMorgan Chase, au poste de directrice financière de l'établissement helvétique. Roche prend 1% après un accord conclu par le groupe de santé suisse pour acquérir son partenaire à long terme TIB Molbiol Group, de façon à étendre son portefeuille de tests PCR pour la lutte contre les nouvelles maladies infectieuses.

