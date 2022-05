Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: poursuite d'un parcours en dents de scie information fournie par Cercle Finance • 13/05/2022 à 11:30









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes continuent leur parcours en dents de scie, avec ce vendredi des gains de 1,3 ou 1,4% pour Londres, Paris et Francfort, alors que les investisseurs demeurent fébriles face au contexte macroéconomique incertain.



'Le marché est clairement passé des inquiétudes liées à l'inflation à celles sur la croissance. Les actions sont en baisse, mais les obligations se sont redressées et la corrélation positive entre les deux commence à s'inverser', souligne Barclays.



La banque britannique note toutefois qu'il 'n'y pas encore de panique visible car les ventes semblent ordonnées jusqu'à présent, les volumes n'augmentant pas beaucoup et la volatilité restant dans la fourchette des derniers mois'.



Après les prix à la consommation et à la production ces deux derniers jours, l'après-midi verra paraitre de nouvelles indications sur l'inflation américaine, à savoir les prix à l'importation pour le mois d'avril.



En attendant, de ce côté-ci de l'Atlantique, l'Insee a confirmé une accélération de l'inflation en France à 4,8% sur un an le mois dernier, tandis que l'INE a fait état d'un ralentissement de celle en Espagne, à 8,3% en variation annuelle.



Sur le front des valeurs, Deutsche Telekom gagne 1% à Francfort, l'opérateur ayant légèrement relevé son objectif de bénéfice annuel suite à un 'solide début d'année', marqué par des résultats supérieurs aux attentes du marché.



Adecco s'adjuge 3% à Zurich, alors que le géant des services en ressources humaines a fait l'acquisition de l'entière propriété d'Akka Technologies, cabinet français sur lequel il avait lancé une offre de rachat l'an dernier.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.