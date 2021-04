Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : positif avant le début de la saison des résultats Cercle Finance • 14/04/2021 à 11:30









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent en majorité des gains plus ou moins sensibles (+0,2% à Londres, +0,5% à Paris, mais stagnation à Francfort), à l'approche d'une première salve de publications trimestrielles de l'autre côté de l'Atlantique. Outre les prix à l'importation et à l'exportation de mars aux Etats-Unis, les opérateurs prendront en effet connaissance, en début d'après-midi, des trimestriels des banques JPMorgan Chase, Goldman Sachs et Wells Fargo. 'Les investisseurs seront sensibles à la confiance des CEO sur le rebond de l'activité économique mondiale et, cette semaine avec les publications des groupes bancaires, à la santé de l'économie américaine', prévenait Aurel BGC en début de semaine. Pour l'heure, on notera que la production industrielle corrigée des variations saisonnières a diminué de 1,0% dans la zone euro et de 0,9% dans l'UE, en rythme séquentiel, après des augmentations de 0,8% dans les deux cas en janvier. Sur le front des valeurs, Tesco lâche près de 3% à Londres après la publication par le géant de la distribution alimentaire de ses résultats préliminaires 2020-21, marqués par un BPA hors éléments exceptionnels en baisse de 36%. easyJet gagne par contre 3%, alors que la compagnie aérienne britannique a publié des résultats financiers 'légèrement supérieurs aux attentes', au titre du premier semestre de son exercice 2020-21, clos le 31 mars. LVMH s'adjuge plus de 3% à Paris, les ventes du géant du luxe ayant atteint 14 milliards d'euros au premier trimestre 2021, en hausse de 30% à périmètre et devises comparables par rapport à la même période en 2020. Covestro gagne 2% à Francfort, au lendemain d'un relèvement par le groupe de chimie de matériaux de ses objectifs d'EBITDA et de free cash-flow opérationnel pour 2021, du fait d'une évolution de l'activité meilleure que prévu.

