Marché : porté par des espoirs de vaccin

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes progressent ce mercredi (+0,5% à Londres, +0,8% à Francfort, +0,9% à Paris), dans le sillage d'un bond de Wall Street la veille (+2,1% pour le Dow Jones) suscité par des espoirs de vaccin contre la maladie Covid-19. Moderna a en effet dévoilé des résultats complets de phase I concluants pour son MRNA 1273 contre le coronavirus, lui permettant de réitérer son calendrier, à savoir le lancement le 27 juillet prochain de sa phase III. 'Vu la hausse du nombre de cas observée actuellement aux Etats-Unis, nous pouvons penser que l'ensemble du recrutement pourrait se faire avant la fin de l'année', estime-t-on à ce sujet chez Oddo BHF. Cet après-midi aux Etats-Unis, sont prévus notamment les résultats de Goldman Sachs, ainsi que l'indice 'Empire State' de la Fed de New York et les prix à l'importation, puis la production industrielle pour juin. Pour l'heure, les prix à la consommation au Royaume Uni ont augmenté à un rythme annuel de 0,6% en juin, taux en progression de 0,1 point par rapport à mai, accélération qui provient avant tout d'une hausse de prix pour les jeux et l'habillement. Côté valeurs, ASML reste à peu près stable à Amsterdam, le fabricant de matériel de lithographie ayant publié, au titre de son deuxième trimestre, un bénéfice net en hausse de 58% en comparaison annuelle, mais manquant le consensus. Burberry lâche près de 8% à Londres, la maison de luxe ayant fait part de ventes gravement affectées par le Covid-19 au dernier trimestre et estimé qu'il faudra du temps pour revenir aux niveaux d'avant la crise.

