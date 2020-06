Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : porté par des espoirs de reprise Cercle Finance • 26/06/2020 à 11:37









(CercleFinance.com) - Les principales Bourses européennes gagnent nettement du terrain ce vendredi (+1,3% à Londres et à Paris, +0,8% à Francfort), sur fond d'espoirs de redressement de la conjoncture économique sur le vieux continent. 'Les quatre premières économies de la zone euro sont en bonne voie pour la reprise', selon Commerzbank, notant que la production industrielle devrait avoir augmenté fortement en mai et que les services sont revenus à la vie selon des indicateurs en temps réel. La banque allemande souligne cependant que 'le nombre de nouvelles infections (au coronavirus) aux Etats-Unis a grimpé récemment à près de 40.000, soit une hausse de près de 50% en l'espace de deux semaines'. Cet après-midi aux Etats-Unis, doivent paraitre les revenus et dépenses des ménages pour le mois de mai, ainsi que l'estimation définitive de l'indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan. Sur le front des valeurs, Tesco grappille près de 1% à Londres, le distributeur ayant rassuré en dévoilant des ventes dynamiques pour son premier trimestre fiscal, clos fin mai, notamment en ce qui concerne la Grande-Bretagne, son principal marché. H&M cède par contre plus de 2% sur l'OMX, après la publication d'une perte conséquente au titre de son deuxième trimestre fiscal, période durant laquelle près de 80% de ses magasins sont restés fermés pour cause de pandémie de coronavirus. Adidas cède moins de 1% à Francfort, pénalisé par la publication, la veille au soir, d'une perte nette de 51 cents par action par son pair américain Nike au titre de son dernier trimestre 2019-20, là où le consensus espérait un BPA d'une douzaine de cents.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.