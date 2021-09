Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : PMI manufacturier plutôt bien accueilli information fournie par Cercle Finance • 01/09/2021 à 11:57









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes entament le mois de septembre de bonne humeur (+0,8% à Londres, +0,5% à Francfort, +1% à Paris) sur fond d'un indice PMI manufacturier traduisant une relative résistance du secteur à un contexte plus difficile. L'indice PMI final pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est replié à 61,4 en août (révisé d'une estimation flash de 61,5) contre 62,8 en juillet, montrant que la forte croissance du secteur s'est poursuivie, mais à un rythme plus faible. 'Les fabricants ont de nouveau été confrontés à d'importantes difficultés d'approvisionnement, les fournisseurs peinant à répondre à la forte demande d'intrants ou ne disposant pas des capacités de transport nécessaires', explique-t-on chez IHS Markit. Par ailleurs, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro s'est établi à 7,6% en juillet, en baisse par rapport à 7,8% en juin, et celui de l'UE à 6,9%, en baisse là aussi de 0,2 point en rythme séquentiel, selon Eurostat. Cet après-midi aux Etats-Unis, les opérateurs seront attentifs aux résultats de l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé -à deux jours du rapport officiel sur l'emploi- puis aux indices PMI et ISM pour le secteur manufacturier pour le mois écoulé. Dans l'actualité des valeurs, Commerzbank grimpe de près de 3% à Francfort, avec le soutien d'UBS qui relève sa recommandation sur le titre de 'vendre' à 'neutre', après sa sous-performance 'significative' depuis le début de l'année. Pernod-Ricard s'adjuge 3% à Paris, salué pour la publication par le géant des spiritueux d'un résultat net part du groupe quadruplé au titre de son exercice 2020-21, ainsi que pour la reprise de son programme de rachat d'actions. Engie gagne 2% à Bruxelles au lendemain de l'annonce de l'entrée du groupe énergétique en négociations exclusives avec Altrad en vue de la cession d'Endel, sa filiale de maintenance industrielle et des services à l'énergie.

