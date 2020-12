Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : plutôt rassuré par le FOMC Cercle Finance • 17/12/2020 à 11:38









(CercleFinance.com) - Un biais haussier prévaut sur les places européennes dans l'ensemble (stabilité à Londres, mais +0,8% à Francfort et +0,3% à Paris), au lendemain des conclusions de la réunion de politique monétaire de la Fed (FOMC). 'Comme attendu, la banque centrale américaine a laissé ses taux directeurs inchangés et modifié sa communication sur ses achats obligataires (qui) seront poursuivis jusqu'à ce que l'économie soit complétement remise des effets négatifs de la Covid-19', note Aurel BGC. 'Les achats d'obligations et le bas niveau des taux d'intérêt sont donc maintenant liés à un redressement complet de l'économie. Cette 'promesse' devrait être un soutien important à l'activité économique selon M. Powell', poursuit le bureau d'études. Cet après-midi aux Etats-Unis, les opérateurs prendront connaissance des chiffres de la construction résidentielle pour novembre (mises en chantier et permis de construire de logements), puis de l'indice d'activité de la Fed de Philadelphie. En attendant, on notera que le climat des affaires en France rebondit fortement en décembre : à 91, l'indicateur synthétique de l'Insee gagne 12 points et retrouve son niveau d'avant le deuxième confinement (entre 90 et 92). Sur le front des valeurs, Novartis gagne plus de 1% à Zurich, après l'annonce par le laboratoire pharmaceutique de la conclusion d'un accord afin d'acquérir Cadent Therapeutics, une société américaine de neurosciences. WPP bondit de 5% à Londres, le groupe de communication ayant indiqué, à l'occasion d'une réunion investisseurs, s'attendre à retrouver en 2022 son niveau de revenus (moins coûts de répercussion) de 2019.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.