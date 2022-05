Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: plutôt rassuré par le compte-rendu de la Fed information fournie par Cercle Finance • 26/05/2022 à 11:25









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes évoluent plutôt en terrain positif en ce jeudi de l'Ascension (stabilité à Londres, +0,3% à Francfort et +0,4% à Paris), au lendemain de la parution de minutes de la dernière réunion de la Fed (FOMC) assez bien accueillies à New York.



'Le communiqué réaffirme que la plupart des responsables s'attendent à mettre en oeuvre deux augmentations de taux supplémentaires de 50 points de base lors des prochaines réunions de juin et juillet', note Wells Fargo.



Surtout, la banque californienne souligne que les membres du comité ont laissé la porte ouverte à une pause potentielle dans les hausses de taux plus tard dans l'année, pour leur permettre d'évaluer les effets du durcissement de la politique monétaire.



Aucune donnée n'était attendue ce matin en Europe, mais les opérateurs seront attentifs, en début d'après-midi, à une nouvelle estimation du PIB américain au premier trimestre, qui a reculé de 1,4% en rythme annualisé selon une toute première lecture.



Du côté des valeurs, BT Group lâche plus de 4% à Londres, alors que l'opérateur télécoms a reçu une notification de la part du gouvernement britannique l'informant de son intention de se pencher sur sa récente opération de montée au capital d'Altice UK.



Aviva gagne près de 1%, aidé par Credit Suisse qui réaffirme son opinion 'surperformance' sur le titre de la compagnie d'assurance, avec un objectif de cours ajusté de 494 à 500 pence, après l'achèvement de sa stratégie de rationalisation.





