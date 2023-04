Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Marché: plutôt rassuré par la croissance chinoise information fournie par Cercle Finance • 18/04/2023 à 11:45

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes avancent légèrement (+0,3% à Londres, +0,4% à Francfort et à Paris), encouragées par de bonnes nouvelles de Chine, dont le PIB a augmenté de 4,5% en glissement annuel au premier trimestre grâce à la réouverture économique.



'Nous nous attendons à ce que la dynamique de croissance reste robuste au deuxième trimestre alors que la normalisation se poursuit. Au-delà, la reprise au second semestre dépendra de l'amélioration de la confiance du secteur privé', réagit Commerzbank.



Cette bonne nouvelle en provenance d'Asie fait passer au second plan un indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands, qui a encore reculé à 4,1 pour le mois en cours, à comparer à 13 en mars et à 28,1 en février.



Autre donnée parue ce matin en Europe, le taux de chômage s'est accru de 0,1 point au Royaume-Uni sur les trois mois à fin février pour atteindre 3,8%, évolution qui s'accompagne toutefois d'un taux d'emploi amélioré de 0,2 point à 75,8%.



Dans l'actualité des valeurs, Ericsson lâche près de 7% sur l'OMX, l'équipementier télécoms suédois ayant vu son BPA divisé par deux au titre des trois premiers mois de l'année, et indiqué 'voir un environnement agité en 2023 avec une mauvaise visibilité'.



easyJet s'adjuge par contre près de 3% à Londres : la compagnie aérienne à bas coûts a annoncé avoir réduit ses pertes sur son premier semestre comptable et déclaré s'attendre à dégager un résultat annuel supérieur aux prévisions du marché.



Antofagasta prend aussi 3%, soutenu par UBS qui a relevé sa recommandation de 'vente' à 'neutre' avec un objectif de cours porté de 1200 à 1650 pence, un niveau proche du cours de l'action de la compagnie minière chilienne cotée à Londres.