Marché: plusieurs statistiques vont retenir l'attention information fournie par Cercle Finance • 15/11/2022 à 08:29

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait évoluer sur une note prudemment haussière mardi matin dans l'attente d'une nouvelle salve d'indicateurs économiques susceptibles d'influencer les prochaines décisions de politique monétaire.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin novembre - avance de 10,5 points à 6619,5 points, annonçant une modeste progression à l'ouverture.



Alors que l'indice parisien vient de s'adjuger 16% depuis la fin septembre, les investisseurs comptent sur les nombreuses statistiques attendues ces prochains jours pour entretenir l'élan favorable de ce début d'automne.



Désormais privés, ou presque, de résultats, les intervenants vont s'en remettre à la boussole des indicateurs pour se repérer sur des marchés fragiles, susceptibles de partir à tout moment dans une direction comme dans l'autre.



Cette deuxième séance de la semaine sera rythmée par une nouvelle salve de publications macroéconomiques, avec entre autres les chiffres de la prix à la production industrielle et l'indice Empire State de la Fed de New York aux Etats-Unis.



L'indice ZEW du sentiment des investisseurs en Allemagne et les derniers chiffres de l'emploi au Royaume-Uni seront également surveillés de près par les investisseurs.



Sur l'agenda des indicateurs figure également la seconde estimation du produit intérieur brut de la zone euro au troisième trimestre, qui donnera le pouls de l'économie de la région.



Toutes ces statistiques ne devraient pas manquer d'alimenter le débat sur la remontée des taux des grandes banques centrales, voire peut-être de renforcer les anticipations selon lesquelles la Fed et BCE pourraient se montrer plus souples lors de leurs dernières réunions de l'année.



Sur fond d'inquiétude vis-à-vis de la croissance mondiale, les intervenants espèrent aussi que ces statistiques reflèteront un relatif dynamisme de l'activité, ou tout au moins qu'ils permettront d'exclure le scénario noir d'une récession trop violente.



Si les indicateurs attendus dans la semaine s'avéraient positifs, les investisseurs pourraient provisoirement détourner leur attention des questions liées à l'inflation, un point sur lequel ils ont été rassurés la semaine passée.



Un tel schéma pourrait bien permettre aux marchés d'actions de progresser, d'autant que les lourds reculs qu'ils ont subis depuis le début de l'année les rend attractifs aux yeux de certains.



'Sans aucun doute, la cassure des 6500 points a été un élément important, un accélérateur du mouvement haussier', soulignent les chartistes de Kiplink Finance. 'Et maintenant?', s'interrogent-ils.



'Graphiquement, l'indice CAC 40 reste solidement en tendance haussière', estiment les équipes de Kiplink, qui soulignent que les investisseurs pourraient pousser encore un peu plus ce mouvement haussier vers les résistances supérieures à 6710 et 6750 points.



Chez Berenberg, on juge toutefois qu'il prématuré de revenir à l'achat sur les marchés d'actions au vu de la perspective d'une récession en Europe l'an prochain.



'Nous pensons que nous nous trouvons en plein milieu d'un rebond au sein d'un marché baissier ('bear market rally') et que les investisseurs devraient plutôt choisir de s'éclipser plutôt que de partir à la chasse aux bonnes affaires', avertit la banque allemande.