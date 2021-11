Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : plusieurs indicateurs américains à observer information fournie par Cercle Finance • 18/11/2021 à 08:30









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue sur une note étroitement irrégulière jeudi à l'ouverture, marquant une pause après la série de records inscrits lors des dernières séances. Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - échéance novembre - grappille deux petits points à 7158,5 points, annonçant un début de journée incertain. Le marché parisien, tout comme les places européennes, a bien performé récemment, le CAC ayant réussi à aligner 13 records en 14 séances de Bourse, une série sans précédent depuis la création de l'indice en 1988. L'indice vedette affiche désormais des gains annuels de plus de 29%. Son mouvement de hausse a été largement favorisé par une bonne saison de résultats, mais aussi par des indicateurs économiques jugés globalement solides. Si les acheteurs semblent garder la main, les prises de risques pourraient se faire plus limitées à l'approche de la séance des 'trois sorcières' de demain, qui sera marquée par l'échéance de nombreux produits dérivés. A New York, les marchés d'actions ont entamé une forme de consolidation à l'horizontale depuis plus d'une semaine, avec de grands indices new-yorkais qui semblent aujourd'hui caler sous leurs sommets. Certains stratèges commencent aussi à évoquer des valorisations 'plutôt élevées' au moment où la plupart des banques centrales amorcent un virage vers des politiques monétaires plus restrictives. La séance sera marquée par un agenda macroéconomique relativement chargé du côté des Etats-Unis, avec l'indice de la Fed de Philadelphie et les indicateurs avancés du Conference Board attendus dans l'après-midi. Les investisseurs suivront aussi avec attention les chiffres des demandes d'allocations chômage, qui seront dévoilées avant l'ouverture de Wall Street. A ce stade, l'arrêt des indemnisations exceptionnelles de chômage n'a pas entraîné de report massif vers les demandes d'indemnisations ordinaires et les nouvelles inscriptions au chômage sont attendues en recul sur la semaine passée. A titre d'indication, leur moyenne ressort à 278.000 sur les quatre dernières semaines, alors qu'elle s'établissait autour de 220.000 en 2019, avant la crise sanitaire.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.