Marché : plusieurs facteurs refroidissent l'optimisme

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir dans le rouge jeudi matin, les investisseurs optant pour la prudence à l'approche d'une nouvelle fournée de résultats trimestriels. A 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison octobre - recule de 31,5 points à 4908 points, annonçant une poursuite du mouvement baissier des deux derniers jours. Les investisseurs auront largement de quoi retenir leur attention lors de la séance à venir, entre une nouvelle vague de résultats et plusieurs rendez-vous économiques de premier plan. Une série de grands noms de la cote, dont Morgan Stanley, s'apprêtent à publier leurs comptes dans la journée. Les opérateurs seront également à l'affût des statistiques économiques, avec au programme du jour les inscriptions aux allocations chômagehebdomadaires aux Etats-Unis, l'indice Empire State de la Fed de New York ou l'indice de la Fed de Philadelphie. Ces deux derniers indicateurs permettront de fournir une première vue sur le moral dans l'industrie en ce début de mois d'octobre. 'La réouverture du commerce mondial reste un facteur essentiel de la reprise industrielle', rappellent les équipes d'Oddo BHF. 'Ces indices sont revenus sur leur niveau pré-pandémie. Il n'y a plus guère de rattrapage à espérer', prévient la banque privée parisienne. La séquence de hausse qui s'est achevée lundi soir avait été portée par des espoirs d'accord au Congrès sur un nouveau plan de relance, mais Steven Mnuchin - le secrétaire au Trésor américain - a prévenu hier soir qu'il était peu probable qu'un accord soit trouvé entre républicains et démocrates avant le scrutin du 3 novembre. Résultat des courses, le Dow Jones a terminé la séance de mercredi non loin de ses plus bas du jour, avec un repli de 0,6%, tandis que le Nasdaq perdait 0,8%. Se profile également aujourd'hui un Conseil européen extraordinaire qui pourrait constituer la dernière chance en vue de conclure un accord de libre-échange avec le Royaume-Uni avant la date fatidique du 31 décembre. 'Officiellement, les deux camps rejettent toute concession', avertissent les équipes d'Oddo. 'En privé, il semble qu'il y ait encore un espoir d'un accommodement de dernière minute', affirme toutefois l'intermédiaire financier.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.