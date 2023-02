Marché: plus de prudence après un mois de janvier historique information fournie par Cercle Finance • 01/02/2023 à 08:35

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir pratiquement inchangée mercredi, les prises d'initiative s'annonçant limitées à quelques heures des décisions très attendues de la Réserve fédérale américaine.



Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison fin février - grappille 7,5 points à 7098 points, signalant une ouverture autour de l'équilibre.



Au terme de deux jours de réunion de son comité stratégique (FOMC), la Fed annoncera ce soir ses décisions de politique monétaire et son président Jerome Powell tiendra une conférence de presse dans la foulée.



Les contrats à terme suggèrent une hausse quasi-certaine d'un quart de point 25 points de base, un relèvement plus modeste que les 50 points du mois de décembre et que les 75 points décidés en novembre.



La raison de ce ralentissement du rythme de ce resserrement monétaire se trouve du côté des récentes statistiques d'inflation, qui montrent une constante décrue depuis l'été dernier.



Mais c'est surtout le discours de Jay Powell qui sera scruté de près.



D'après les analystes, le patron de la Fed devrait rester focalisé sur l'inflation et sur l'activité économique, qui semble résister plus fortement que prévu.



Les initiatives sont tout aussi figées sur les marchés obligataires en attendant le communiqué de la Fed, avec un rendement des emprunts d'Etat américain à 10 ans parfaitement stable autour de 2,53%.



Son équivalent allemand revient lui vers le seuil de 2,28% à la veille des décisions de la BCE.



Du côté des statistiques, il faudra suivre, en fin de matinée, les derniers chiffres de l'inflation dans la zone euro.



Au vu du rebond des prix de l'essence ces dernières semaines en Europe, il semble prématuré d'espérer une nette modération de l'inflation sous-jacente dans l'immédiat.



Les investisseurs devront également composer avec une nouvelle salve de résultats trimestriels puisque Novo Nordisk, Meta, Novartis, GSK et BBVA publieront tous leurs comptes dans la journée.



Sur le marché des devises, l'euro s'inscrit en légère hausse face au dollar et reprend un peu de terrain face au billet vert pour osciller autour de 1,0880.



Sur le front du pétrole, les cours du brut ralentissent l'allure au lendemain d'une forte hausse favorisée par la révision à la hausse par le FMI des perspectives de croissance de l'économie mondiale.



Le baril de brut léger américain progresse pour l'instant de 0,2% à 79,1 dollars.



A Paris, l'indice parisien vient de signer - avec un gain mensuel de près de 9,5% - le meilleur mois de janvier de son histoire, une résilience qui lui ouvre, selon les analystes techniques, une voie royale en vue des objectifs des 7105 points, voire des 7175 points