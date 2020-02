Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : plombé par l'avertissement d'Apple Cercle Finance • 18/02/2020 à 11:28









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes perdent du terrain ce mardi (-0,5% à Londres et à Paris, -0,7% à Francfort) au lendemain d'un avertissement d'Apple sur ses revenus qui illustre concrètement l'impact économique de l'épidémie de coronavirus en Chine. La firme à la pomme ne s'attend plus à atteindre ses objectifs de revenus pour le trimestre en cours, expliquant que l'approvisionnement mondial en iPhones sera temporairement contraint et que la demande pour ses produits à l'intérieur de la Chine a été affectée. Le ZEW met d'ailleurs en avant 'les effets négatifs craints de l'épidémie de coronavirus en Chine sur le commerce mondial' pour expliquer le plongeon de 18 points de son indice annoncé ce matin, à 8,7 alors que le consensus l'attendait vers 20. Dans l'actualité des valeurs, l'avertissement lancé par Apple se répercute notamment sur les titres des fabricants de semi-conducteurs STMicroelectronics (-2,1% à Milan) et Infineon (-1,5% à Francfort) ou de l'équipementier pour la lithographie ASML (-1,7% à Amsterdam). Sur le front des publications, HSBC lâche 6,7% à Londres, après la publication d'un bénéfice net divisé par deux à six milliards de dollars pour 2019, avec une restructuration conduisant la banque à passer une charge de 7,3 milliards. Deutsche Boerse se hisse par contre dans le vert (+0,2% à Francfort) au lendemain de la publication d'un BPA ajusté en croissance de 11% à 6,03 euros au titre de l'année écoulée, un BPA dépassant de quatre centimes le consensus de marché. Kone recule de 1,7% sur le Nasdaq Helsinki, le constructeur finlandais d'ascenseurs ayant décidé de se retirer des discussions avec Thyssenkrupp pour l'acquisition de l'activité d'ascenseurs du conglomérat industriel allemand.

