Marché : plombé par des propos de Jerome Powell

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes reculent fortement ce jeudi (-2,2% à Londres, -1,7% à Francfort, -2% à Paris) à la suite d'une chute de Wall Street la veille (-2,2% pour le Dow Jones)) sous l'effet de propos de Jerome Powell mal accueillis par les investisseurs. 'Le président de la Fed donnait une conférence sur les 'problèmes économiques actuels' et a écarté l'idée de proposer des taux négatifs, malgré la pression du président américain', souligne ainsi Vincent Boy, analyste marché chez IG France. Ce dernier note aussi que 'Jerome Powell a insisté sur l'impact grandissant de l'épidémie sur la croissance économique', un message ait été partagé depuis plusieurs semaines par le président de Fed, mais que 'les marchés semblaient jusqu'ici l'ignorer complétement'. De ce côté de l'Atlantique, le taux d'inflation annuel de l'Allemagne a été révisé en hausse à +0,9% pour le mois d'avril, et le taux de chômage français s'est contracté de 0,3 point, à 7,8% de la population active au premier trimestre. Du côté des valeurs, Deutsche Telekom gagne 1% à Francfort, après la publication d'un EBITDA ajusté en croissance de 10,2% au titre des trois premiers mois de 2020, avec une confirmation de ses objectifs annuels. KBC lâche près de 8% à Bruxelles, la banque ayant publié une perte nette de cinq millions d'euros au titre du premier trimestre 2020, soit 0,04 euro par action, là où le consensus espérait un BPA de l'ordre de 0,12 euro. HSBC ne cède que moins de 1% à Londres, soutenu par un relèvement de conseil chez Berenberg de 'vente' à 'conserver', estimant que les risques sur le cours de l'action de la banque 'sont maintenant plus équilibrés'.

