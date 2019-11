Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : plombé par des propos de Donald Trump Cercle Finance • 13/11/2019 à 11:19









(CercleFinance.com) - Les vendeurs l'emportent au sein des Bourses européennes (-0,8% à Londres et à Paris, -1% à Francfort), au lendemain de propos de Donald Trump à l'Economic Club de New York et avant la parution de l'inflation américaine en début d'après-midi. 'Le Président a noté que la partie initiale d'un accord commercial plus large avec Pékin pourrait être finalisé rapidement, mais aussi suggéré que les taxes sur les produits chinois seraient accrues substantiellement en l'absence d'accord', rappelle Wells fargo. En moyenne, les économistes anticipent pour le mois écoulé une hausse de 0,3% des prix à la consommation aux Etats-Unis (+0,2% hors énergie et alimentation) en rythme séquentiel, et un maintien du taux d'inflation annuel à 1,7% (+2,4% en données coeur). 'Les prix à la consommation restent un indicateur important pour le comportement des marchés, surtout si leur variation est très éloignée des attentes', estime Aurel BGC, notant que 'les anticipations d'inflation sont basses sur les marchés'. 'Les investisseurs ont clairement acheté l'idée d'une croissance faible et non-inflationniste de l'activité économique, permettant à la banque centrale de conserver une politique monétaire légèrement accommodante', poursuit-il. En attendant, de ce côté de l'Atlantique, on notera que l'inflation en rythme annuel a décéléré de 0,1 point à 1,1% en Allemagne au mois d'octobre, tandis qu'elle a ralenti de 0,2 point à 1,5% au Royaume Uni. Sur le front des valeurs, les opérateurs délaissent les publications de la banque ABN Amro (-4,4% à Amsterdam) et du chimiste Lanxess (-3,5% à Francfort), mais saluent celle de la maison Ferragamo (+2,5% à Milan).

