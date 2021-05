Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : places européennes en ordre dispersé Cercle Finance • 27/05/2021 à 11:54









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé (stabilité à Londres, -0,4% à Francfort, +0,3% à Paris), dans l'attente de plusieurs données macroéconomiques en début d'après-midi de l'autre côté de l'Atlantique. Les opérateurs prendront en effet connaissance d'une nouvelle estimation de la croissance du PIB au premier trimestre, des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage et des commandes de biens durables pour le mois dernier. 'Les données d'enquête sont particulièrement positives concernant l'activité dans le secteur manufacturier aux Etats-Unis', note Aurel BGC, qui estime donc que 'les commandes de biens durables devraient rester en solide croissance sur le mois d'avril'. 'L'évolution des goulots d'étranglement dans le secteur industriel est un élément clé pour estimer les pressions inflationnistes et les freins à la croissance américaine pour les prochains mois', prévient toutefois le bureau d'études. Sur le front des valeurs, Aviva prend près de 3% à Londres après un point d'activité de l'assureur au titre de son premier trimestre 2021, pour lequel il affiche un record trimestriel pour son flux net en épargne-retraite. Puma recule de 2% à Francfort, sous le poids de la cession par Kering, par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres, d'environ 5,9% du capital du fournisseur d'articles de sport pour environ 805 millions d'euros.

