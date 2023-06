Marché: Pictet WM salue la résilience de l'économie information fournie par Cercle Finance • 14/06/2023 à 15:36

(CercleFinance.com) - Alors que les banques centrales s'apprêtent à dévoiler cette semaine leur décision de politique monétaire, FrederikDucrozet, responsable de la recherche macroéconomique chez Pictet Wealth Management (Pictet WM), a récemment partagé son regard sur la situation économique.



Le spécialiste tire déjà un premier enseignement de ce début d'année: l'économie en Europe tient le choc, malgré les faillites notables, ces derniers mois, de Silicon Valley Bank, Signature Bank ou encore First Republic Bank outre-Atlantique.



Un constat qui n'allait pas de soi, puisqu'il s'agissait selon lui 'de la plus grande faillite bancaire en montant total, avec 40% de plus d'actifs en faillite que lors de la crise de 2008'.



En Europe, le choc de la facture énergétique a finalement été absorbé et l'Italie a même échappé à une crise de sa dette. 'En fait, il est presque surprenant qu'il n'y ait pas eu plus de casse', soutient Frederik Ducrozet.



Selon lui plusieurs explications peuvent être retenues, comme la réouverture de la Chine qui s'est faite plus vite que prévu (même si le phénomène a maintenant tendance à se tasser) ou comme la météo, particulièrement clémente lors du dernier hiver.

'Finalement, le système s'est avéré plus solide et stable qu'on ne le pensait', ajoute le responsable.



Pictet WM estime néanmoins que les marchés doivent s'attendre à une récession outre-Atlantique à partir du second semestre, dans le cadre d'un scénario de 'soft landing' de l'économie.



Et si l'analyste perçoit 'des signes encourageants' sur le front de l'inflation, il pense que la Fed ne devrait convenir d'aucune baisse des taux cette année et temporiser jusqu'à début 2024.



'Après avoir relevé les taux de 500 points de base lors de chacune des dix dernières réunions du FOMC, nous nous attendons à ce que la Fed 'passe son tour' et maintienne les taux inchangés cette semaine, tout en conservant un biais belliciste', précise-t-il.



En revanche, la BCE pourrait relever ses taux directeurs de 25 points de base lors de la réunion du Conseil des gouverneurs de cette semaine, portant le taux de dépôt à 3,50 %, tout en signalant qu'elle pourrait avoir 'plus de terrain à couvrir', indique Pictet.



Outre la question des taux, le groupe d'investissement doit aussi composer avec le ralentissement de la croissance en Chine, désormais bien éloignée de ses niveaux d'antan.



Dans ce contexte, Pictet WM porte un oeil très attentif à l'Inde, un marché 'plus stable, moins cher et de plus en plus ouvert', qui pourrait laisser augurer de bonne performances économiques.



Enfin, sur le plan macroéconomique, le spécialiste de chez Pictet WM estime que nous sommes entrés dans une nouvelle phase des échanges mondiaux. 'Une phase marquée par une 'démondialisation', avec une régionalisation croissante des échanges'.