Marché: Pictet mise sur les secteurs défensifs information fournie par Cercle Finance • 15/06/2022 à 15:20

(CercleFinance.com) - Pictet a présenté ses convictions d'investissement lundi 13 juin, indiquant que le marché action présentait des risques de consolidation à court terme mais restait un bon investissement à moyen terme.



Néanmoins, 'les perspectives économiques se dégradent rapidement au niveau mondial' constate le groupe qui s'appuie sur des enquêtes réalisées auprès des ménages et des entreprises et qui laissent entrevoir 'un très fort ralentissement'.



Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM, évoque ainsi 'un danger' sur les marges des entreprises, pénalisées, à court terme, par le ralentissement économique, par les hausses de salaires, la hausse des taux d'intérêt ou encore la hausse des matières premières. 'Cette pression sur les marges des entreprises nous conduit à être prudent sur le marché action', poursuit le spécialiste.



Ainsi - sauf en cas de récession - le prix du pétrole devrait continuer a être soutenu dans les prochains mois, notamment si le rebond économique se concrétise en Chine. De plus, l'accès au pétrole iranien semble compromis à court terme, analyste Pictet.



La spirale inflationniste continue d'ailleurs d'inquiéter marchés et investisseurs, à tel point que le sujet est devenu la première préoccupation des habitants aux Etats-Unis, largement devant l'accès aux soins ou la criminalité.



Pictet estime cependant que 'le pic de l'inflation est proche' et qu'une stabilisation des prix commence à se dessiner, les marchés ayant intégré le resserrement des banques centrales.



'Nous conservons une préférence pour les actions européennes vis-à-vis des actions américaines, ces dernières se révélant plus chères, que ce soit en comparaison des autres marchés actions ou des obligations américaines', note la banque.



Dans ce contexte, Pictet fait part de sa préférence pour les secteurs défensifs, à l'instar de la santé (l'indices MSCI World Health Care Index fait apparaître des profits par action multipliés par 6 en 20 ans) et indique repondérer des thèmes de croissance choisis comme les énergies renouvelables ou la sécurité.