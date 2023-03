Marché: Pictet investit dans la transition écologique information fournie par Cercle Finance • 31/03/2023 à 12:11

(CercleFinance.com) - Alors que la transition écologique s'impose comme une tendance de long terme, les sociétés d'investissement comptent bien prendre le train en marche. D'ailleurs, tous les indicateurs semblent au vert.



'80% des pays du monde sont maintenant engagés dans le net zéro carbone et les énergies renouvelables constituent des sources d'énergies les moins chères dans la plupart des régions du monde', souligne Xavier Chollet, gérant de portefeuille chez Pictet.



Selon ce spécialiste, le coût des énergies propres sont d'ailleurs en chute libre: -80% pour l'énergie solaire et -45% pour le coût de l'énergie éolienne terrestre au cours de la dernière décennie. Dans le même temps, le prix du stockage de l'énergie sur batteries lithium-ion a reculé de 88%...



'Si la transition devient intéressante économiquement, cet élan va être inarrêtable', estime-t-il.



La crise en Ukraine, avec le besoin de sortir de la dépendance au gaz russe pourrait aussi constituer une opportunité pour le secteur et accélérer la transition.



Entre le développement des pompes à chaleur, l'essor des véhicules électriques - avec notamment l'interdiction de vendre des véhicules thermiques neuf à compter de 2035 - et plus largement de la mobilité électrique, 'on assiste à une électrification massive de l'économie', juge Xavier Chollet.



En raison de la hausse actuelle des taux et des incertitudes de court terme, plusieurs titre se négocient d'ailleurs à des valorisations 'très attrayantes', alors que le consensus prévoit déjà une baisse de BPA en 2023. Conséquence? 'L'ouverture, assez rare, de fenêtres d'opportunitéd'investissement', souligne le spécialiste.



A ce titre, plusieurs valeurs recueillent les faveurs de Pictet, à l'instar notamment d'Albermarle, une entreprise chimique américaine spécialisée dans le lithium, un élément qui se trouve au coeur de la transition écologique en raison de son rôle en tant que composant indispensable des batteries.



Selon les données, le titre pourrait connaître une croissance moyenne annuelle de son bénéfice par action de 54% entre 2021 et 2025.



D'autres sociétés comme Marvell Technology ou Onsemi devraient connaître une croissance moyenne annuelle de leur BPA de respectivement +20% et +18% entre 2021 et 2025.