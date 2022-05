Marché: Pictet appelle à la prudence sur le marché actions information fournie par Cercle Finance • 10/05/2022 à 15:01

(CercleFinance.com) - Pictet a adressé un message général de prudence sur le marché des actions, à l'occasion de la présentation de ses convictions de marché, lundi 9 mai.



François Rollin, Senior Investment Adviser - Investment Strategist chez Pictet, a notamment mis en avant le 'fort ralentissement économique' qui entraîne une révision à la baisse des perspectives de profits.



Le PIB US est ressorti négatif au titre du 1er trimestre et les indicateurs de confiances (PMI) témoignent de la détérioration de la confiance des consommateurs et d'un fort pessimisme des investisseurs.



Par ailleurs, si l'inflation montre des signes de stabilisation, elle demeure a un niveau 'préoccupant' qui inquiète les banques centrales. Par conséquent, les marchés anticipent désormais un resserrement des politiques monétaires de l'ordre de 6% en 2 ans, indique le spécialiste.



La Fed envisage d'ailleurs de réduire son bilan de 95 Mds$ par mois, un resserrement qui sera opéré même si l'économie doit en pâtir, 'car le risque de l'inflation est réel et sérieux', poursuit François Rollin.



Le thème de l'inflation pourrait en effet constituer un sujet central lors des élections de mi-mandat aux Etats-Unis dans lesquelles les Démocrates sont donnés largement perdants dans les sondages.



En Europe, Pictet estime que la BCE devrait relever ses taux deux fois cette année, au regard de la faiblesse de l'Euro qui pousse à importer de l'inflation.



De plus, le contexte géopolitique n'en finit pas d'inquiéter : outre les confinements en Chine, le secrétaire général de l'OTAN a évoqué la possibilité d'un conflit en Ukraine qui s'étirerait sur plusieurs années...



Dans ce contexte - dans lequel Pictet entrevoit un 'possible orage' à terme - certains thèmes semblent néanmoins porteurs. Le marché de la sécurité cyber connait une croissance annuelle moyenne de 8,3% et pourrait donc attirer les investissements, tout comme les marchés de la santé ou de l'énergie solaire.