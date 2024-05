Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: Pictet AM relève les actions européennes information fournie par Cercle Finance • 07/05/2024 à 12:15









(CercleFinance.com) - Pictet AM a annoncé mardi avoir relevé de 'neutre' à 'surpondérer' sa recommandation sur les actions européennes, que le gestionnaire d'actifs suisse dit juger 'de plus en plus attrayantes'.



Dans son dernier baromètre des marchés financiers, le prestataire de services d'investissement évoque un 'alignement de planètes en vue' pour les actions du Vieux Continent.



Constatant des 'lueurs d'espoir' dans la région, Pictet AM explique avoir de bonnes raisons de penser que les bénéfices des entreprises pourraient dépasser les attentes du marché compte tenu du contexte macroéconomique et des politiques monétaires favorables.



Dans son bulletin, le gestionnaire d'actifs rappelle qu'une accélération de l'activité économique - telle que la mesurent les enquêtes PMI réalisées auprès des directeurs d'achats - va généralement de concert avec des relèvements des estimations de bénéfices sur 12 mois par les analystes.



D'après ses calculs, les entreprises de la zone euro devraient voir leurs bénéfices par action augmenter d'un peu plus de 4% cette année, soit 3,1% de mieux que les prévisions du consensus.



S'il affiche une opinion 'neutre' vis-à-vis des actions américaines en raison de valorisations jugées élevées, Pictet AM reconnaît que son avis est hésitant sachant que les Etats-Unis offrent aux investisseurs une exposition aux principales sociétés mondiales de technologie.



De son point de vue, les 'Sept Magnifiques' pourraient continuer à tirer la croissance des bénéfices à Wall Street, sur fond d'augmentation des dépenses d'investissement dans les infrastructures de données.



Pictet AM continue ainsi de surpondérer le secteur américain de la 'tech', qui bénéficie selon lui du soutien de thèmes de croissance séculaire séduisants tels que l'intelligence artificielle.





