Marché: peu de mouvements après plusieurs données information fournie par Cercle Finance • 06/01/2023 à 11:53

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent peu de mouvements ce vendredi (+0,3% à Londres, stabilité à Francfort et +0,2% à Paris), après la parution de plusieurs données macroéconomiques d'intérêt dans la zone euro en cours de matinée.



Selon une estimation rapide d'Eurostat, les prix à la consommation n'ont augmenté de 9,2% sur un an le mois dernier dans la zone, après une hausse de 10,1% en novembre, et alors que les économistes attendaient un ralentissement un peu moins prononcé.



'Cependant, cela était uniquement dû à une augmentation plus faible des prix de l'énergie, à laquelle les mesures du gouvernement allemand ont contribué', tempère Commerzbank, pour qui 'on ne peut donc pas parler d'un affaiblissement durable de l'inflation'.



Par ailleurs, l'indicateur du climat économique (ESI) a augmenté pour le deuxième mois en décembre, dans l'ensemble de l'UE (+1,5 point à 94,2) comme dans la zone euro (+1,8 point à 95,8), mais reste toutefois inférieur à la moyenne à long terme.



Un certain attentisme prévaut sur les places européennes avant la parution aux Etats-Unis, en début d'après-midi, du rapport sur l'emploi pour le mois de décembre, pour lequel les économistes anticipent en moyenne un ralentissement des créations de postes.



Sur le front des valeurs, Shell s'inscrit en légère hausse de 1% à Amsterdam, suite à la publication par la compagnie pétro-gazière d'un point d'activité pour le quatrième trimestre 2022 n'ayant pas réservé de grandes surprises.



Roche avance de plus de 1% à Zurich, la FDA des Etats-Unis ayant accordé un examen prioritaire à son glofitamab pour le traitement d'adultes atteints d'un lymphome à grandes cellules B récidivant ou réfractaire.