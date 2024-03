Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: peu de mouvement sur les bourses européennes information fournie par Cercle Finance • 18/03/2024 à 11:51









(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont plutôt apathiques ce matin : Francfort s'arroge un timide 0,2 % devant Londres et Paris qui gagnent moins de 0,1 %.



Les investisseurs viennent de prendre connaissance du taux d'inflation annuel de la zone euro : celui-ci s'est établi à 2,6% en février 2024, contre 2,8% en janvier, et celui de l'Union européenne à 2,8% après 3,1%, selon Eurostat.



Par ailleurs, selon les premières estimations, la zone euro a enregistré un excédent de 11,4 milliards d'euros dans ses échanges de biens avec le reste du monde en janvier 2024, contre un déficit de 32,6 milliards d'euros en janvier 2023. En décembre, l'excédent commercial ressortait à +13 milliards d'euros.



La semaine qui débute sera rythmée par les réunions de politique monétaire de plusieurs grandes banques centrales, dont celle de la Fed.



S'ils les marchés anticipent largement un nouveau 'statu quo' de la part de la Fed, ils seront comme toujours à l'affût de la moindre indication révélatrice sur le calendrier des baisses de taux d'intérêt à venir.



Bon nombre d'analystes estiment que la banque centrale pourrait réviser à la hausse ses perspectives en matière de croissance économique et d'inflation, signifiant par là qu'il n'y a toujours pas d'urgence à réduire les taux.



'Si le marché en vient à s'attendre à moins de baisses de taux, ou si des hausses commencent à être intégrées (un risque très faible à notre avis), les cours des actifs risqués subiraient un réajustement prononcé', prévient Nanette Hechler-Fayd'herbe, stratège chez Lombard Odier.



Outre la Fed, la Banque d'Angleterre (BoE) et la Banque Nationale Suisse (BNS) se réuniront aussi cette semaine, et là encore aucun changement sur les taux n'est attendu pour ces deux banques centrales.



A l'instar des autres places européennes, le marché parisien a signé une série haussière inédite ces trois derniers mois, une dynamique qui lui a permis de grimper encore de 1,7% la semaine passée et d'établir de nouveaux plus hauts historiques.



Une euphorie qui fait dire aux analystes de Robeco que les actions de la zone euro 'défient la gravité' malgré un climat économique de 'stagnation' mais 'de plein emploi'.



Robeco note toutefois que les marchés d'actions européens semblent avoir d'ores et déjà intégré une reprise complète de l'industrie manufacturière, qui n'a pas encore eu lieu et qui pourrait très bien ne pas se produire.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Haleon est sanctionné lundi à la Bourse de Londres, alors que son principal actionnaire, l'américain Pfizer, a réduit sa participation au sein du groupe britannique de produits de santé grand public.



Rolls-Royce compte doubler la taille de son site de sous-marins pour répondre à la demande croissante de la Royal Navy à la suite du vaste contrat dit 'Aukus', signé l'an dernier.



Enfin, GSK fait savoir que les données positives de phase III de RUBY montrent un potentiel d'association de Jemperli (dostarlimab) chez un plus grand nombre de patientes atteintes d'un cancer de l'endomètre primitif avancé ou récidivant.





