Marché: peu de mouvement sur les bourses européennes information fournie par Cercle Finance • 16/05/2023 à 12:05

(CercleFinance.com) - Ce matin, les principales places boursières européennes restent figées à leur niveau de clôture de la veille. Paris, Londres et Francfort n'ont mêmes frémi à la publication de différentes statistiques concernant le vieux continent en fin de matinée.



Les investisseurs ont ainsi pu prendre connaissance qu'au cours du premier trimestre 2023, le PIB corrigé des variations saisonnières avait augmenté de 0,1% dans la zone euro et de 0,2% dans l'ensemble de l'UE par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation rapide publiée par Eurostat.



Par rapport à ses estimations rapides préliminaires diffusées fin avril, l'institut de statistiques confirme ainsi celle pour la zone euro, mais abaisse celle pour l'Union européenne, qui était de 0,3% initialement.

Par ailleurs, Eurostat a fait savoir que le solde commercial de la zone euro présentait un excédent de 25,6 milliards d'euros en mars 2023.



A titre de comparaison, le solde commercial présentait un déficit de -0,1 milliard d'euros le mois dernier et de -20 milliards d'euros en mars 2022.

Pour l'Union européenne, l'excédent commercial atteint 24,7 milliards d'euros en mars, précise Eurostat.



Enfin, l'enquête mensuelle de l'institut ZEW montre que le sentiment des investisseurs continue de se dégrader en Allemagne au mois de mai. Son indice s'établit ainsi à -10,7 pour le mois en cours, à comparer à +4,1 en avril et à +13 en mars.



Cet indice portant sur les perspectives économiques allemandes aligne ainsi un troisième mois consécutif de repli depuis son sommet de +28,1 de février, et repasse donc en terrain négatif pour la première fois depuis décembre dernier.



Dans un contexte géopolitique tendu de nombreux points d'interrogations gravitent toujours autour de la reprise économique chinoise et des risques de récession de chaque côté de l'Atlantique.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Vodafone a présenté aujourd'hui ses résultats préliminaires pour 2023 avec un CA total en hausse de 0,3 % pour atteindre 45,7 milliards d'euros et un bénéfice pour la période de 12,3 milliards d'euros (exercice 22 : 2,8 milliards d'euros), reflétant largement un gain sur la cession de Vantage Towers.



KBC lâche près de 7% à Bruxelles, malgré la publication par le groupe bancaire belge d'un bénéfice net pratiquement doublé au premier trimestre 2023 en comparaison annuelle (+95%), à 882 millions d'euros, soit un BPA de base de 2,08 euros.



Enfin, Bayer fait savoir que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accordé la désignation Fast Track à son médicament expérimental asundexian en tant que traitement potentiel pour prévenir les AVC et les embolies systémiques chez les personnes souffrant de fibrillation auriculaire.