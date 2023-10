Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: peu de mouvement, l'attentisme domine information fournie par Cercle Finance • 18/10/2023 à 11:32









(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont stables ce matin alors que les investisseurs viennent de prendre connaissance du taux d'inflation annuel de la zone euro.



Celui-ci s'est établi à 4,3% en septembre 2023, contre 5,2% en août selon Eurostat. Un an auparavant, il était de 9,9%.

Le taux d'inflation annuel de l'Union européenne s'est établi à 4,9% en septembre 2023, contre 5,9% en août. Un an auparavant, il était de 10,9%



Les investisseurs ont aussi pris connaissance d'une croissance économique plus forte que prévu en Chine lors du troisième trimestre, qui laisse penser que l'activité dans le pays est en train de passer un creux.



Le produit intérieur brut (PIB) a progressé de 4,9% en glissement annuel sur le trimestre écoulé, selon des données publiées mercredi par le Bureau d'Etat des statistiques (BES).



'La croissance été principalement tirée par la consommation des ménages, qui ont puisé dans leur épargne', expliquent les analystes de Commerzbank, qui évoquent toutefois une croissance 'loin d'être solide'.



'Une politique monétaire plus favorable, même modeste, pourrait être mise en place d'ici à la fin de l'année ou l'an prochain afin de soutenir la reprise économique', soulignent-ils.



Côté résultats d'entreprises, les investisseurs suivront aujourd'hui les comptes financiers de plusieurs poids lourds de la cote, dont ASML, Morgan Stanley et Procter & Gamble, suivis de Tesla et Netflix dans la soirée.



La tendance haussière reste toutefois limitée par les tensions géopolitiques au Proche-Orient, où l'explosion d'un hôpital dans le bande de Gaza a fait des centaines de morts.



Certains observateurs craignent que cette frappe ne compromette les efforts diplomatiques déployés par les Etats-Unis afin de contenir le conflit entre Israël et le Hamas, qui étaient accueillis favorablement par les marchés.



Ces tensions favorisent d'ailleurs les actifs refuges, comme l'or, qui progresse de 1% à 1939 dollars l'once, un plus haut d'un mois.

Le prix du baril de Brent progresse quant à lui de 1,3% à 92$.



'Le pétrole pourrait durablement augmenter si les Etats-Unis décident de renforcer les sanctions à l'égard de l'Iran - pays suspecté d'avoir donné son aval aux attaques du Hamas', rappellent les équipes de DeftHedge, un spécialiste de la gestion du risque de change et des matières premières.



Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts du Trésor américain à 10 ans renoue, à près de 4,85%, avec ses récents plus hauts suite à la parution hier de solides indicateurs renforçant le scénario de nouvelles hausses de taux par la Fed.



Dans l'actualité des sociétés européennes, ABB publie un chiffre d'affaires de 7 968 millions de dollars en hausse de +8 % au 3ème trimestre 2023 (+11% en comparable). Le groupe annonce un BPA de base de 0,48 $ en hausse de +149%.



ASML a publié un chiffre d'affaires net de 6,7 milliards d'euros au 3ème trimestre avec une marge brute de 51,9 %. Le résultat net ressort à 1,9 milliard d'euros. Le BPA est de 4,81 E, soit 5% de plus que le consensus de 4,58 E.



Infineon a annoncé mercredi avoir signé un accord pluriannuel avec les constructeurs automobiles sud-coréens Hyundai Motor et Kia portant sur la fourniture de semi-conducteurs de puissance.



Enfin, AstraZeneca fait savoir que le Soliris (écoulizumab) a été approuvé en Chine pour le traitement des patients adultes atteints du trouble du spectre de la neuromyélite optique (NMOSD) qui sont positifs aux anticorps anti-aquaporine-4 (AQP4) (Ab+).





