Marché: peu de mouvement après plusieurs statistiques information fournie par Cercle Finance • 05/06/2023 à 11:29

(CercleFinance.com) - Les principales places boursières évoluent sans réelle direction ce matin, Paris cède 0,1% tandis que Francfort est stable et que Londres grappille 0,5%.



Si les investisseurs ont été rassurés par l'accord sur la dette américaine et le reflux de l'inflation en Europe, les incertitudes persistantes concernant la croissance les maintiennent dans un état de qui-vive.



Sur le plan macroéconomique, la matinée en Europe était rythmée par les résultats des enquêtes mensuelles auprès des directeurs d'achats (PMI) sur l'activité des services dans les principales économies de la zone euro.



L'indice PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro est passé de 54,1 en avril à 52,8 en mai, signalant un plus bas de trois mois de l'activité du secteur privé dans la région.



La croissance de l'activité dans les services en France a sensiblement ralenti en mai, montrent les résultats définitifs de l'enquête mensuelle PMI de S&P Global et Hamburg Commercial Bank publiés ce lundi.



L'indice PMI HCOB d'activité du secteur s'est établi à 52,5 le mois dernier, en recul par rapport à son niveau de 54,6 d'avril et légèrement en-dessous de sa première estimation de 52,8, publiée le 23 mai.



Enfin, les marchés ont pu prendre connaissance qu'en avril 2023, par rapport à mars 2023, les prix à la production industrielle ont diminué de 3,2% dans la zone euro et de 2,9% dans l'UE, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Du côté de l'énergie, les cours du pétrole repartent à la hausse alors que l'Opep et ses alliés, réunis sous l'appellation Opep+, ont annoncé dimanche leur intention de réduire leur production suite au récent repli des cours du brut.



Dans le sillage de cette décision, le Brent remonte de près de 2% à 77,9 dollars le baril tandis que le brut léger américain (WTI, West Texas Intermediate) rebondit de 2% au-delà de 73,4 dollars.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Rio Tinto a terminé la transition de sa machinerie lourde du diesel fossile au diesel renouvelable sur son site de Boron, en Californie, ce qui fait de l'US Borax, la première mine à ciel ouvert au monde à franchir cette étape.



Bayer annonce aujourd'hui s'être associé à Acuitas Therapeutics, une société de biotechnologie spécialisée dans le développement de systèmes d'administration de nanoparticules lipidiques (LNP) pour les thérapies moléculaires.



Enfin, ABB a obtenu une importante commande de l'un des plus grands constructeurs de navires offshore en Chine, Yantai CIMC Raffles Offshore, pour la fourniture d'une technologie intégrée de pont à hélice pour les deux nouveaux navires d'installation d'éoliennes de Havfram Wind.