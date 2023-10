Marché: peu de mouvement après plusieurs statistiques information fournie par Cercle Finance • 02/10/2023 à 11:20

(CercleFinance.com) - L'ambiance est plutôt maussade sur les places boursières européennes, où Paris, Londres et Francfort évoluent à des niveaux très proches de leur niveau d'équilibre (± 0,1%).



Sur le front des statistiques, Eurostat vient d'annoncer un très léger repli du chômage dans la zone euro, celui-ci étant passé de 6,5% à 6,4% entre juillet et août 2023.

Même tendance dans l'UE où le taux de chômage a faiblement reculé de 6% à 5,9%.



Toujours dans la zone euro, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière s'est très légèrement replié par rapport au mois précédent , de 43,5 à 43,4, signalant une nouvelle détérioration de la conjoncture industrielle de la zone.



L'actualité reste aussi marquée par l'accord trouvé in extremis outre-Atlantique afin d'éviter un 'shutdown', c'est-à-dire une fermeture partielle de l'administration fédérale aux Etats-Unis.



'L'accord pour un financement provisoire ne durera que jusqu'au 17 novembre', rappelle cependant Commerzbank, prévenant que 'par conséquent, une nouvelle édition du drame budgétaire se profile dans quelques semaines'.



En attendant, cet accord permettra d'éviter un report des publications de certaines statistiques américaines, comme les commandes à l'industrie et la balance commerciale du mois d'août, et surtout le rapport officiel sur l'emploi de septembre.



Dans l'actualité des sociétés européennes, BAE Systems a fait savoir que le ministère de la Défense britannique lui avait accordé un financement de 3,95 milliards de livres sterling dans le cadre de la prochaine phase du programme britannique de sous-marins d'attaque à propulsion nucléaire de nouvelle génération, connu sous le nom de SSN-AUKUS.



Novartis fait part de premiers résultats positifs pour son étude de phase III APPLAUSE-IgAN, son iptacopan ayant démontré une réduction cliniquement et statistiquement significative de la protéinurie chez les patients atteints de néphropathie à IgA (IgAN).



Enfin, Solvay annonce qu'il prévoit de construire un nouveau four électrique sur son site de production de silice à Collonges, en France, avec une mise en service prévue pour 2025. Ce qui permettra une réduction de 20% des émissions de CO2 de ce site.