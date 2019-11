Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : peu de changement, prudence des investisseurs Cercle Finance • 22/11/2019 à 10:36









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris affiche une légère hausse vendredi matin après les plus hauts atteints la semaine dernière, dans un environnement qui reste dominé par la prudence face aux incertitudes entourant les questions commerciales. L'indice CAC 40 progresse de 0,1% à 5890 points. Hier, le marché parisien n'avait lâché que 0,2% à 5881 points selon un scénario qui apparaît désormais bien rôdé: le CAC débute la séance en nette baisse, puis reprend l'essentiel du terrain perdu au fil des heures, souvent encouragé par la résilience de Wall Street. Loin de corriger, les marchés ne font que stagner, ce qui pousse certains analystes à anticiper une prochaine correction. C'est le cas de Vincent Ganne, analyste chez TradingView France, pour lequel un scénario de retracement lors des toutes prochaines séances est devenu fort probable au vu du gain de 8,5% accumulé depuis le début du mois d'octobre. 'Cette hausse (...) est d'autant plus impressionnante qu'elle est en découplage totale avec l'allure conjoncturelle générale', s'inquiète l'analyste. 'Le marché propose désormais un certain nombre d'alertes techniques baissières qui permettent d'argumenter en faveur d'un retracement', prévient-il. Wall Street a également clôturé en repli hier, mais ses pertes ne dépassaient pas 0,2%. Par ailleurs, le Dow Jones et le S&P 500 ont fait une incursion dans le vert à 90 minutes de la clôture et il aurait été très facile de faire clôturer les indices dans le vert compte tenu de l'étroitesse des volumes. Les commentateurs évoquent des marchés sous pression cédant à l'aversion au risque dû à l'absence d'avancées concrètes dans les négociations en vue d'un accord commercial entre Washington et Pékin, mais les replis qui en résultent restent particulièrement limités. Les investisseurs resteront donc particulièrement attentifs, aujourd'hui, aux derniers développements des discussions entre les Etats-Unis et la Chine. La publication aux Etats-Unis en début d'après-midi de l'indice de confiance des consommateurs du Michigan sera elle aussi particulièrement surveillée. Dans le contexte d'incertitude du moment, la robustesse de la consommation des ménages américains reste en effet l'un des rares motifs de satisfaction du point de vue des marchés. Du coté des valeurs, Alstom fournira des trains sans conducteur et un système de signalisation numérique pour l'extension du métro de Sydney vers City et Southwest. Le contrat porte sur un montant d'environ 350 millions d'euros. Carrefour annonce aujourd'hui le résultat de son offre de rachat d'obligations lancée le 14 novembre 2019. Cette offre de rachat portait sur les souches obligataires de 1 milliard d'euros d'obligations assorties d'un coupon de 4,00 % et arrivant à échéance le 9 avril 2020 et 1 milliard d'euros d'obligations assorties d'un coupon de 3,875 % et arrivant à échéance le 25 avril 2021. Total, via sa filiale Total Solar Distributed Generation, a ajouté six projets solaires d'une capacité cumulée d'environ 10 mégawattscrête (MWc) à son portefeuille d'actifs d'énergies renouvelables en Asie du Sud-Est depuis octobre 2019. Sanofi organisera son CMD à Boston le 10 décembre prochain. Ce sera l'occasion pour Paul Hudson, nouveau CEO du groupe, de dévoiler sa stratégie MT indique Oddo. Avant cette réunion, Oddo confirme son conseil à l'achat et son objectif de 94 E sur la valeur.

