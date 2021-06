Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : peu de changement en l'absence de catalyseurs Cercle Finance • 18/06/2021 à 08:27









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait débuter sur une note étale vendredi matin en l'absence de catalyseurs permettant de poursuivre le mouvement haussier des dernières semaines, qui a porté le CAC 40 à des niveaux records. A 8h15, le contrats à terme sur l'indice parisien - livraison juin - grignote quatre petits points à 6670 points, suggérant une ouverture pratiquement inchangée. Le manque d'actualités marquantes et l'approche de la fin du trimestre devraient limiter les prises de positions après les plus hauts inscrits ces derniers jours, sur fond d'optimisme autour de la croissance. Les intervenants de marché devraient toutefois avoir à coeur de terminer la semaine sur une note favorable. Le CAC 40 affiche pour l'instant une hausse de plus de 20% depuis le début de l'année et devrait en toute logique boucler ce soir une huitième semaine consécutive de hausse. Les investisseurs, confortés par la réouverture progressive des économies et les bons chiffres de la consommation, ont décidé jusqu'ici de poursuivre leurs achats d'actifs risqués, au premier rang desquels figurent les actions européennes. Malgré la prudence de la Réserve fédérale américaine - qui a révélé mercredi que les hausses des taux arriveraient plus vite que prévu - le marché parisien conserve techniquement sa tendance haussière dans l'immédiat. 'La marge baissière pour rendre inactive cette longue phase haussière, avec plus de 300 points sur le support d'inversion à 6300 points, laisse l'indice parisien à l'écart d'un changement de configuration brutal', estiment ainsi les analystes de Kiplink Finance. Bon nombre de stratèges préviennent toutefois que certains doutes pourraient commencer à émerger au cours des prochaines semaines (remontée de l'inflation tensions sur les taux, effet de base défavorable au niveau macroéconomique,...), ce qui pourrait peser sur la dynamique à venir. Aucun indicateur majeur ne figure à l'ordre du jour et la seule statistique attendue ce vendredi, les chiffres des ventes au détail au Royaume-Uni, ne constitue pas un 'market mover' susceptible de faire bouger la tendance.

