Marché : peu de changement en attendant la Fed

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir inchangée ou presque mardi matin, les investisseurs rechignant à prendre position avant la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 rétrocède à peine 2,5 points à 4933,5 points, annonçant un début de séance sans grand changement. La Fed publiera son communiqué demain soir, au terme de deux jours de réunion de son comité de politique monétaire (FOMC) et son président, Jerome Powell, s'exprimera dans la foulée lors d'une conférence de presse. Aucune annonce majeure n'est attendue à l'occasion par les marchés. 'La réunion du comité de politique monétaire de la banque centrale américaine devrait se conclure, sans surprise, par un statu quo', pronostiquent les équipes parisiennes d'Aurel BGC. 'De nombreuses mesures ont été prises pour stabiliser l'activité économique ces derniers mois et, malgré un risque sanitaire encore important, les 'conditions financières' restent accommodantes', rappelle le prestataire de services d'investissement. Le Fed renvoyait depuis quelques semaines la balle au Congrès, insistant sur la nécessité de prolonger les mesures d'aide à destination des entreprises et des ménages. Justement, le camp républicain a présenté hier soir la première mouture d'un nouveau plan de soutien de 1.000 milliards de dollars destiné à continuer à aider l'économie américaine à faire face à l'épidémie de Covid-19. L'ambiance s'est d'ailleurs réchauffée à Wall Street lundi soir en perspective de la divulgation de ce plan. Les gains du Nasdaq ont même doublé en seconde partie de séance (+1,7%), tandis que le Dow Jones se contentait d'une hausse de 0,4%. Cela signifie que les investisseurs vont maintenant pouvoir se concentrer à 100% sur les trimestriels, et notamment sur les comptes de Pfizer, 3M et McDonald's qui seront dévoilés à la mi-journée. A Paris, le CAC 40 était resté prisonnier d'une camisole algorithmique allant de 4930 à 4955 points hier, pour finir sur un repli de 0,3% à 4939 points. En l'absence de réaction positive du marché, certains chartistes s'attendent néanmoins à une poursuite du mouvement de repli en direction des 4880 points. Sur le front des changes, le dollar tend à se stabiliser après sa rapide glissade de la veille et revient coter autour de 1,1730 face à l'euro. La faiblesse du billet vert continue toujours de profiter à l'or qui continue de camper sur des plus hauts, autour de 1935,7 dollars l'once.

