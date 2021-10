Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : peu de changement attendu en début de séance information fournie par Cercle Finance • 28/10/2021 à 08:43









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sans grand changement jeudi matin, dans un climat d'attentisme avant de nouveaux résultats et indicateurs importants, et une réunion de la BCE. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison novembre - grappille 4,5 points à 6753 points, annonçant un début de séance autour de l'équilibre. La Banque centrale européenne (BCE) tiendra son conseil des gouverneurs dans la matinée, qui donnera lieu à la publication d'un communiqué à 13h45 suivi d'une conférence de presse qui débutera à 14h30. D'après les analystes, l'autorité centrale devrait maintenir un ton accommodant pour préserver des conditions financières favorables et reporter ainsi dans le temps les attentes de la première hausse des taux. 'Dans l'ensemble, cette réunion de la BCE devrait être un non-évènement', estime François Rimeu, stratégiste à La Française AM. 'Pour le conseil de décembre, en revanche, nous devrions disposer d'une mise à jour de ses projections macroéconomiques (avec les premières estimations pour 2024)', souligne-t-il. Le gérant prévient en tout cas qu'une communication accommodante sur l'orientation future des taux pourrait pousser les taux d'intérêt court terme à la baisse. Autre temps fort de la journée, les investisseurs prendront connaissance à 14h30 de la première estimation de la croissance américaine de troisième trimestre. Les intervenants prendront devront par ailleurs surveiller une nouvelle flopée de résultats trimestriels, dont ceux d'ABInbev, Caterpillar, Merck, Nokia ou Shell. Alors que Wall Street affichait des dispositions prometteuses à mi-séance, la seconde partie de la séance s'est avérée très décevante et les gains de la matinée se sont évaporés au cours des deux dernières heures malgré une spectaculaire détentes des taux. L'indice Dow Jones chutait au final de plus de 0,7%, le S&P 500 lâchait 0,5% et le Nasdaq Composite finissait inchangé grâce à la progression de Microsoft et Alphabet.

