Marché : peu de changement attendu à l'ouverture

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue sans grand changement vendredi matin dans l'attente d'une nouvelle série de résultats d'entreprise et d'indicateurs économiques de premier plan. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison août - progresse de 3,5 points à 4852,5 points, annonçant un début de séance autour de l'équilibre. Le marché ne manquera pas de suivre plusieurs statistiques attendues dans le courant de la matinée, dont la première estimation du PIB de troisième trimestre pour la zone euro et l'Union européenne. L'Insee a annoncé ce matin que le PIB français s'était contracté de 13,8% au deuxième trimestre, après un repli de 5,9% au premier trimestre. Il se situe ainsi 19% en-dessous de son niveau du deuxième trimestre 2019. Aux Etats-Unis, les intervenants de marché seront surtout attentifs aux chiffres des dépenses et des revenus des ménages, qui seront dévoilés à 14h30. Les investisseurs européens devront réagir en parallèle à une nouvelle flopée de résultats de sociétés, dont les comptes de BNP Paribas, Nokia ou Fiat Chrysler uniquement pour ce qui concerne le Vieux Continent. Hier soir, les opérateurs se sont penchés avec grand intérêt sur les publications des quatre géants de la technologie. Ils n'ont pas été déçus: à part Alphabet - dont le chiffre d'affaire a reculé pour la première fois en 16 ans - les 'GAFA' ont fait carton plein, battant les prévisions les plus optimistes, notamment Apple qui a dévoilé un bénéfice par action de 2,58 dollars, soit 20% de mieux que les 2,04 dollars anticipés par le consensus. Comme le montrent les lourds replis essuyés ce vendredi par les places boursières d'Asie, les investisseurs se montrent toutefois de plus en plus inquiets concernant l'émergence d'une 'seconde vague' de Covid-19. 'Compte tenu du risque de seconde vague existant dans la crise du coronavirus, le soutien monétaire sans précédent des banques centrales et les stimuli budgétaires devraient perdurer, tout du moins jusqu'à ce qu'un vaccin ou un traitement soit durablement trouvé', rassure-t-on toutefois chez Danske Bank.

