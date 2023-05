Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Marché: petite hausse dans des échanges prévus limités information fournie par Cercle Finance • 29/05/2023 à 08:36

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue en petite hausse à l'ouverture dans un marché qui s'annonce désert en ce lundi de Pentecôte où plusieurs grandes places financières comme Londres et New York resteront fermées.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison juin - avance de 20,5 points à 7312 points, laissant entrevoir un début de séance favorable.



Cette première journée de la semaine est fériée dans de nombreux pays d'Europe, à commencer par Londres qui gardera portes closes pour le 'Spring Bank Holiday'.



La journée sera également chômée aux Etats-Unis pour le 'Memorial Day'.



Dans de telles conditions, les échanges s'annoncent particulièrement limités sur les rares marchés européens qui seront ouverts, comme Paris, d'autant qu'aucun indicateur économique ne figure à l'agenda du jour.



Après avoir évolué en rouge pendant une grande partie de la semaine écoulée, le CAC 40 avait signé un gain de 1,2% à 7319 points vendredi, porté notamment par le rebond du luxe et les locomotives LVMH et Hermès.



La tendance a été soutenue par un regain d'optimisme concernant le dossier du plafond de la dette aux Etats-Unis, alors que le leader des Républicains, Kevin McCarthy, a assuré que 'le relèvement va se faire'.



L'ambiance s'est également réchauffée après la parution de plusieurs indicateurs américains rassurants, dont les derniers chiffres de l'inflation.



Si le fait que le CAC ait clôturé au-dessus des 7275 points constitue un signe positif, les marchés devrait rester sous tension cette semaine alors que se rapproche dangereusement l'échéance sur la dette publique américaine.



Pour mémoire, cette date butoir est fixée au 1er juin, c'est-à-dire jeudi, jour à partir duquel le gouvernement fédéral ne disposerait plus de suffisamment de fonds pour honorer ses factures.



'Malgré les tensions actuelles sur les marchés, nous nous attendons à ce que les négociations sur le plafond de la dette aboutissent', rassure toutefois Grant Bowers, gérant du fonds FTF Franklin US Opportunities chez Franklin Templeton.



'Un défaut de paiement des États-Unis reste extrêmement improbable', confirme Björn Jesch, directeur des investissements au niveau mondial chez DWS.



'Aussi étrange que cela puisse paraître, les récentes prises de position politiques permettent de croire que le plafond de la dette sera relevé à temps', explique-t-il.



Les investisseurs, qui n'apprécient guère les incertitudes, pourraient faire d'une prudence compréhensible jusqu'à ce qu'un accord soit finalement trouvé du côté des Washington.